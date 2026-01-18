Άστον Βίλα – Έβερτον 0-1: Έχασαν την ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ οι «χωριάτες»

Η Έβερτον έκανε μεγάλη νίκη με 1-0 στην έδρα της Άστον Βίλα για την 22η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας.

Η Άστον Βίλα δεν κατάφερε να νικήσει την άμυνα της Έβερτον και τον Πίκφορντ και αυτό είχε απότέλεσμα να γνωρίσει σκληρή ήττα στη μάχη του πρωταθλήματος, μιας και θα μπορούσε να μειώσει στους 4 βαθμούς από την Άρσεναλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπάρι στο 59′ πέτυχε το γκολ που έκανε τη διαφορά στο Μπέρμιγχαμ και χάρισε στην ομάδα του Μόγες τρεις σημαντικούς βαθμούς στη μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Βίλα παρέμεινε στην 3η θέση με 43 βαθμούς, όσους έχει και η δεύτερη Σίτι. Η Έβερτον είναι 10η με 32 βαθμούς.