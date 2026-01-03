Αθλητικά

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «χωριάτες»

Ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Premier League η ομάδα του Μπέρμιγχαμ
Οι παίκτες της Άστον Βίλα
Οι παίκτες της Άστον Βίλα/ Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Η Άστον Βίλα πήρε τη νίκη με 3-1 κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ χάρη στον Μαγκίν που πέτυχε δύο τέρματα και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα με 4-1 από την Άρσεναλ στην Premier League.. 

Ο Όλι Γουότκινς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους άνοιξε το σκορ και το δρόμο προς τη νίκη για την Άστον Βίλα. Ο Μαγκιν στο 49′ έκανε το 2-0 και φάνηκε να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη. Ο Γκιμπς Γουάιτ μείωσε σε 2-1 για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως ο Μαγκιν και πάλι στο 73′ έδωσε διαφορά δύο τερμάτων στην ομάδα του Έμερι.

Η Άστον Βίλα έφτασε τους 42 βαθμούς στην 20η αγωνιστική και είναι στη δεύτερη θέση της Premier League. Η Φόρεστ είναι 17η με 18 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
150
144
83
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo