Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «χωριάτες»

Η Άστον Βίλα πήρε τη νίκη με 3-1 κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ χάρη στον Μαγκίν που πέτυχε δύο τέρματα και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα με 4-1 από την Άρσεναλ στην Premier League..

Ο Όλι Γουότκινς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους άνοιξε το σκορ και το δρόμο προς τη νίκη για την Άστον Βίλα. Ο Μαγκιν στο 49′ έκανε το 2-0 και φάνηκε να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη. Ο Γκιμπς Γουάιτ μείωσε σε 2-1 για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως ο Μαγκιν και πάλι στο 73′ έδωσε διαφορά δύο τερμάτων στην ομάδα του Έμερι.

Η Άστον Βίλα έφτασε τους 42 βαθμούς στην 20η αγωνιστική και είναι στη δεύτερη θέση της Premier League. Η Φόρεστ είναι 17η με 18 βαθμούς.