Ατλέτικο – Άρσεναλ 1-1 τελικό: Ισοπαλία στον ημιτελικό της Μαδρίτης

Οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης του Champions League ολοκληρώνονται απόψε (29.04.2026) με την Ατλέτικο Μαδρίτης να υποδέχεται την Άρσεναλ. Οι “ροχιμπλάνκος” απέκλεισαν την Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά, ενώ οι “κανονιέρηδες” την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Οι δύο ομάδες κοντράρονται για δεύτερη φορά φέτος, μετά το 4-0 του Λονδίνου, στη League Phase της διοργάνωσης.
Ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι η μπάλα, σε ισχυρό σουτ του Μολίνα, εκτός μεγάλη περιοχής
Μακρινό σουτ του Ράις, η μπάλα δεν πήρε ύψος και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Όμπλακ, που έπεσε στην πορεία της
Στο φινάλε του αγώνα η Άρσεναλ πιέζει για να φτάσει στο γκολ της νίκης
ο διαιτητής έκανε onfield review και ακύρωσε το πέναλτι που αρχικά έδωσε
θα δει ο ίδιος ο διαιτητής τη φάση, τον κάλεσε το VAR
Υπάρχει φυσικά έλεγχο της φάσης
Ο Χάντσκο φαίνεται να πατά τον Έζε
Ο Λούκμαν πήρε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, έπιασε το πλασέ, αλλά ο Ράγια μπλόκαρε
Στο ματς πέρασαν οι Ζεσούς, τροσάρ και Σακά, έξω οι Τζιέκερες, Μαντουέκε και Μαρτινέλι
Απευθείας εκτέλεση κόρνερ της Ατλέτικο, ο Ράγια έδιωξε σε κόρνερ
θα δει ο ίδιος ο διαιτητής τη φάση
54' Φ'ωναξε για πέναλτι η Ατλέτικο, για χέρι στην περιοχή της Άρσενακ - Ο Μάκελι θα περιμένει το VAR
Ο Ράγια απέκρουσε αρχικά το σουτ του Λούκμαν και στην εξέλιξη της φάσης ο Γκριεζμάν έκανε το σουτ από πλεονεκτική θέση αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κολλημένο χέρι του Γκάμπριελ και έφυγε κόρνερ
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Άλβαρες, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της Άρσεναλ
Ο Λε Νορμάν στη θέση του Σιμεόνε
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Γκιόκερες ανατρέπεται στην περιοχή!
Καλή αντεπίθεση της Ατλέτικο, κακή η τελική πάσα
Δυνατό σουτ εκτός περιοχής από τον Μαντουέκε, η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Μούσο
Ο Άλβαρες πρόλαβε τον Γκάμπριελ, έπιασε τη μακρινή κεφαλιά αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, τα τελευταία λεπτά. μαρκάρουν αποτελεσματικά οι δυο ομάδες στο χώρο του κέντρου
Ο Γιόκερες δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, μάτωσε στο χείλος
... με το σουτ του Όντεργκαρντ μέα από τη μεγάλη περιοχή, να βρίσκει στα σώματα
Ο Χούλιαν Άλβαρες ελίχθηκε έξω από την μεγάλη περιοχή της Άρσεναλ, έιασε το γυριστό σουτ μέσα από το ημικύκλιο, αλλά ο πορτιέρε της Άρσεναλ έδιωξε σε κόρνερ
Ο Μαντουέκε έκανε όμορφη ενέργεια και σέντρα από δεξιά, ο Ινκαπιέ πλάσαρε στην κίνηση στο δεύτερο δοκάρι -και μέσα από τη μικρή περιοχή- αλλά αστόχησε
Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο είναι το τελευταίο παιχνίδι του Αντουάν Γκριεζμάν στο Μετροπολιτάνο σε επίπεδο Champions League, μιας που ο Γάλλος δεν θα συνεχίσει στην Ατλέτικο τη νέα σεζόν
Η Ατλέτικο έχει μπει επιθετικά στο ματς και αναγκάζει την Άρσεναλ να αμυνθεί
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Κατάμεστο το "Μετροπολιτάνο", τρομερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς των Μαδριλένων
Η Άρσεναλ και η Ατλέτικο είναι οι δύο ομάδες που έχουν δώσει τα περισσότερα ματς στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League χωρίς να έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το τρόπαιο. 223 ματς οι Άγγλοι, 190 οι Ισπανοί
Φέτος, η Άρσεναλ επικράτησε 4-0 στο "Έμιρεϊτς" για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League
Η αποψινή είναι μόλις η τέταρτη συνάντηση των δύο ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA. Δύο αγώνες είχαν δώσει Ατλέτικο και Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Europa League τη σεζόν 2017/18, όταν η ομάδα της Μαδρίτης προκρίθηκε μετά το 1-1 του Λονδίνου και το υπέρ της 1-0 στη Μαδρίτη
Διαιτητής: Ντάνι Μακέλι
Βοηθοί: Χέσελ Στέιχστρα, Γιαν ντε Φρις
4ος: Σερντάρ Γκοζομπουγιούκ
VAR: Ντένις Χίχλερ, Πολ φαν Μπούκελ
Άρσεναλ: Ραγιά, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Γουάιτ, Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμένδι, Έντεγκααρντ, Μαντουέκε, Μαρτινέλι, Γκιόκερες
Οι αναπληρωματικοί του Αρτέτα: Κέπα, Σέτφορντ, Μοσκέρα, σακά, Ζεσούς, Έζε, Νόργκααρντ, Τροσάρ, Καλαφιόρι, Λιούις Σκέλι, Σάλμον, Ντάουμαν
Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Χάντσκο, Πουμπίγ, Γιορέντε, Καρδόσο, Σιμεόνε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες
Οι αναπληρωματικοί του Σιμεόνε: Μούσο, Εσκιβέλ, Μεντόθα, Σέρλοθ, Μπαένα, Αλμάδα, Λενγκλέ, Μολίνα, Βάργκας, Λε Νορμάν, Μπονιάρ, Ντίαθ
Ο τελικός του Champions League θα γίνει στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη
Ο συγκεκριμένος είναι ο πρώτος αγώνας της σειράς, αφού θα ακολουθήσει η ρεβάνς, στο Λονδίνο, την ερχόμενη Τρίτη (05.05.2025, 22:00)
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό του Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ