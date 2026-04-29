Ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε και αποχώρησε κουτσαίνοντας από το Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Πρόβλημα στο γόνατο φάνηκε να έχει ο έμπειρος σέντερ
«Πάγωσαν» στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγα λεπτά μετά το τζάμπολ του πρώτου αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα πλέι οφ της Euroleague, αφού ο Έντι Ταβάρες αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο.

Σε μία φάση στο τρίτο λεπτό του Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Έντι Ταβάρες πάτησε άτσαλα στο παρκέ και έπιασε το γόνατό του, δείχνοντας να πονάει πολύ, με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή και να πάει κουτσαίνοντας στο πάγκο.

Ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι έφυγε μάλιστα λίγο μετά για τα αποδυτήρια και έτσι στη “Βασίλισσα” ανησυχούν για το μέγεθος του προβλήματός του, περιμένοντας τα νεότερα από το ιατρικό τιμ της ομάδας.

Σημαντική απώλεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
107
94
77
55
