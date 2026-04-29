Αθλητικά

FIBA Europe Cup: Back to back νικήτρια η Μπιλμπάο κόντρα στον ΠΑΟΚ

Πρώτη ομάδα με δύο κατακτήσεις στο FIBA Europe Cup η Μπιλμπάο
Οι παίκτες της Μπιλμπάο
Οι παίκτες της Μπιλμπάο πανηγυρίζουν κόντρα στον ΠΑΟΚ (EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε για δεύτερη σερί χρονιά να ξεπεράσει το “εμπόδιο” της Μπιλμπάο στους τελικούς του FIBA Europe Cup και με την ήττα του με 89-74 στο δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία, επέτρεψε στους Βάσκους να κατακτήσουν ξανά το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Η Μπιλμπάο έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που φθάνει σε back to back κατάκτηση του τροπαίου στο FIBA Europe Cup, πανηγυρίζοντας και πάλι κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Το FIBA Europe Cup είχε μάλιστα 9 διαφορετικούς νικητές μέχρι και σήμερα, με τους Βάσκους να “σπάνε” την παράδοση, “λυγίζοντας” τους Θεσσαλονικείς στην έδρα τους, παρά την ήττα με 6 πόντους διαφορά στο πρώτο παιχνίδι στην Πυλαία.

Οι νικητές του FIBA Europe Cup

2015-16: Φράπορτ Σκάιλαϊνερς
2016-17: Ναντέρ
2017-18: Βενέτσια
2018-19: Σάσαρι
2019-20: –
2020-21: Ιρόνι Νες Ζιόνα
2021-22: Μπαχτσεσεχίρ
2022-23: Άνβιλ
2023-24: Τσέμνιτς
2024-25: Μπιλμπάο
2025-26: Μπιλμπάο

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
107
94
77
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo