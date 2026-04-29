Οι οπαδοί της Μπιλμπάο φώναξαν «ΠΑΟΚ» στην απονομή των μεταλλίων στους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 89-74 από την Μπιλμπάο, στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup και έχασε το τρόπαιο της διοργάνωσης, αλλά κέρδισε το χειροκρότημα των οπαδών της ισπανικής ομάδας.

Σε ένα φοβερό fair play από τους οπαδούς της Μπιλμπάο, ακούστηκε από την κερκίδα ένα δυνατό “ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ”, την ώρα που οι παίκτες του Μπούτσκου παρέλαβαν τα μετάλλια για τη δεύτερη θέση στο FIBA Europe Cup.

Οι δύο ομάδες “πάλεψαν” για δεύτερη σερί χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης, με τους Βάσκους να κατακτούν back to back το τρόπαιο, αλλά να “υποκλίνονται” στους Θεσσαλονικείς για την προσπάθεια.

Τρομερό σκηνικό οι φίλοι της Μπιλμπάο φώναζαν ΠΑΟΚ τη στιγμή που οι παίκτες του Παντέλη Μπούτσκου πήγαιναν να πάρουν τα μετάλλια τους

Το χειροκρότημα Μυστακίδη και το «ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ» των φίλων της Μπιλμπάο στην απονομή του ΠΑΟΚ



Αποστολή στο Μπιλμπάο: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για το πρώτο τρόπαιό του στα 100 χρόνια ιστορίας του.