Αθλητικά

Οι οπαδοί της Μπιλμπάο φώναξαν «ΠΑΟΚ» στην απονομή των μεταλλίων στους Θεσσαλονικείς

Όμορφη στιγμή με αποθέωση των ηττημένων στον τελικό του FIBA Europe Cup
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τα μετάλλια της δεύτερης θέσης (EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 89-74 από την Μπιλμπάο, στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup και έχασε το τρόπαιο της διοργάνωσης, αλλά κέρδισε το χειροκρότημα των οπαδών της ισπανικής ομάδας.

Σε ένα φοβερό fair play από τους οπαδούς της Μπιλμπάο, ακούστηκε από την κερκίδα ένα δυνατό “ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ”, την ώρα που οι παίκτες του Μπούτσκου παρέλαβαν τα μετάλλια για τη δεύτερη θέση στο FIBA Europe Cup.

Οι δύο ομάδες “πάλεψαν” για δεύτερη σερί χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης, με τους Βάσκους να κατακτούν back to back το τρόπαιο, αλλά να “υποκλίνονται” στους Θεσσαλονικείς για την προσπάθεια.

Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για το πρώτο τρόπαιό του στα 100 χρόνια ιστορίας του.

