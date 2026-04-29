Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: «Κατέρρευσαν» στο δεύτερο ημίχρονο και έχασαν το τρόπαιο του FIBA Europe Cup οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 89-74 εκτός έδρας την Μπιλμπάο για το δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τη νίκη του με 6 πόντους διαφορά στον πρώτο αγώνα, με αποτέλεσμα να χάσει και φέτος την ευκαιρία για την κατάκτηση του τροπαίου.

Με ένα απίστευτο μπλακ άουτ μετά το 25ο λεπτό του ματς, ο ΠΑΟΚ επέτρεψε στην Μπιλμπάο να “τρέξει” σερί 10-0 και να ξεφύγει στο σκορ, για να “τελειώσει” από νωρίς τον τελικό του FIBA Europe Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μουρ και Ντίμσα “πάλεψαν” για τους Θεσσαλονικείς στο ματς, αλλά η κακή βραδιά των Μέλβιν και Ταϊρί (ανέβηκε όταν όλα είχαν κριθεί), οδήγησε σε μία “βαριά” ήττα για τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να φύγει με… σκυμμένο το κεφάλι από τους τελικούς της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς, ευστόχησε στα πρώτα σουτ με Ταϊρί και Μπέβερλι, ενώ κέρδισε φάουλ με πρωταγωνιστή τον Ομορούγι για να βρει εύκολους πόντους από τη γραμμή των βολών. Η Μπιλμπάο προσπάθησε να αντιδράσει μετά το πρώτο 5λεπτο και μείωσε τη διαφορά στο καλάθι, παρότι σούταρε με 1/7 τρίποντα. Οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν όμως το προβάδισμά τους, για το 23-19 του πρώτου δεκαλέπτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δεύτερη περίοδο, η Μπιλμπάο συνέχισε να “μαζεύει” τη διαφορά κόντρα στον ΠΑΟΚ και ισοφάρισε σε 27-27, ενώ πέρασε και μπροστά στο σκορ με τρίποντο του Νορμάντας στο 35-34. Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν λύσεις από τον Μουρ όμως στην επίθεση και δεν επέτρεψαν στην ισπανική ομάδα να ξεφύγει στο ματς. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε έτσι με το σκορ στο 43-41 υπέρ των γηπεδούχων.

Μετά την ανάπαυλα, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ με τον Ντίμσα να είναι “ζεστός”, αλλά η Μπιλμπάο άρχισε να βρίσκει μακρινά σουτ με Χίλιαρντ και Νορμάντας για να φθάσει σε ένα 10-0 σερί και να πάρει σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Η ισπανική ομάδα ξεπέρασε εύκολα το +6 του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι και βρέθηκε σε διψήφια διαφορά, κλείνοντας το δεκάλεπτο με 70-57.

Το κρεσέντο των Ισπανών συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο, με τους Θεσσαλονικείς να παραμένουν σε μπλακ άουτ, για ένα νέο σερί 10-1 της Μπιλμπάο που έβαλε πρόωρο τέλος στο ματς. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ, για να εκμεταλλευτεί τη νίκη του με +6 στον πρώτο τελικό της Πυλαίας και έτσι, οι Βάσκοι έφθασαν με… περίπατο στην κατάκτηση του τροπαίου στο FIBA Europe Cup, με το 89-74 στο φινάλε του αγώνα να δείχνει και την εικόνα της αναμέτρησης από ένα σημείο και μετά.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74

Τα στατιστικά των παικτών

Μπιλμπάο (Πονσαρνάου): Νορμάντας 17 (4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Φρέι 9 (3/5 δίποντα, 3 ασίστ), Τζαγουόρσκι 5, Κράμπελι, Χίλιαρντ 16 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπαγκαγιόκο 2, Πέτρασεκ 14 (2/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πάντζαρ 14 (3/3 δίποντα, 5 ασίστ), Φοντ 3, Χλίνασον 9 (4/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 9 (3/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μέλβιν 4 (5 ριμπάουντ), Ταϊρί 19 (4/14 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3 ριμπαόυντ), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 7 (2/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Περσίδης, Μπέβερλι 9 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φίλλιος, Μουρ 11 (3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντιμσά 13 (4/8 τρίποντα)