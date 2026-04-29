Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74 Τελικό: Στους Ισπανούς για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 89-74 στην έδρα της Μπιλμπάο και έχασε τη διαφορά του πρώτου αγώνα, με αποτέλεσμα το τρόπαιο του FIBA Europe Cup, να καταλήγει για δεύτερη σερί χρονιά στην ισπανική ομάδα.
89-74 με τον Ταϊρί να έχει πλέον 16 πόντους
89-72 με τον Χλίνασον
87-72 με τρίποντο του Ταϊρί για τον ΠΑΟΚ
87-69 δεν μπορεί να σταματήσει την Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ
85-69 με 1/2 βολές από τον Παντζάρ
84-69 με τον Ταϊρί να ξεκολλάει επιθετικά, αλλά να είναι αργά μάλλον για τον ΠΑΟΚ
84-67 με τον Χίλιαρντ για την Μπιλμπάο
82-67 με τρίποντο του Άλεν "παλεύει" για να ξαναμπεί στο ματς ο ΠΑΟΚ, που έχει και το +6 από το πρώτο παιχνίδι στην Πυλαία
82-64 με τον Μπαγκαγιόκο
80-64 με 1/2 βολές του Μουρ
80-63 με βολές του Ταϊρί μειώνει ο ΠΑΟΚ
80-61 με τρίποντο του Ταϊρί ξεκολλάει ο ΠΑΟΚ
80-58 με 3/3 βολές του Νορμάντας
77-58 με 1/2 βολές του Ντίμσα για τον ΠΑΟΚ
6-0 σερί για την Μπιλμπάο στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου
77-57 με τρίποντο του Πέτρασεκ στο +20 η Μπιλμπάο
Αποβλήθηκε με 5ο φάουλ ο Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ
74-57 με τον Φρέι βάζει "φωτιά" στο γήπεδο η Μπιλμπάο
72-57 συνεχίζει να βρίσκει εύκολα καλάθια η Μπιλμπάο
Τραγικό δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ με επιμέρους σκορ 27-16 υπέρ της Μπιλμπάο που έχει καλύψει το +6 της ελληνικής ομάδας από το πρώτο παιχνίδι και είναι πλέον το φαβορί για τον τίτλο
Τελευταία επίθεση 5 δευτερολέπτων για την Μπιλμπάο στο 10λεπτο
70-57 με τον Πάντζαρ αυξάνει το προβάδισμα η Μπιλμπάο
68-57 με 2/3 βολές του Μέλβιν για τον ΠΑΟΚ
68-55 με 1/2 βολές του Παντζάρ για την Μπιλμπάο
67-55 με τον Μπέβερλι σταματάει το ξέσπασμα της Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ
67-53 με τον Φοντ
65-53 με τον Χλίνασον φθάνει σε 8-0 σερί η Μπιλμπάο
63-53 με καλάθι και φάουλ του Πέτρασεκ ξεφεύγει στο σκορ η Μπιλμπάο
60-53 με τον Νορμάντας η Μπιλμπάο φθάνει σε σκορ κατάκτησης!
Στους 10 πόντους ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ, με τον Ντίμσα να έχει 12 πόντους με 4 τρίποντα!
57-53 μειώνει ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ
57-51 με βολές για την Μπιλμπάο
55-51 με ωραίο χουκ του Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ
55-49 αστόχησε στη βολή, αλλά ο Χίλιαρντ πέτυχε νέο τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ για την Μπιλμπάο
52-59 με τρίποντο και φάουλ για την Μπιλμπάο
49-49 με νέο τρίποντο του Ντίμσα, που σούταρε μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ
49-46 με τον Φρέι για την Μπιλμπάο
47-46 με τρίποντο του Ντίμσα για το 5-0 σερί του ΠΑΟΚ
47-43 με τον Ταϊρί μειώνει ο ΠΑΟΚ
47-41 με 1/2 βολές του Χίλαρντ
Χαμένο κάρφωμα για δεύτερη φορά στο ματς από τον Ομορούγι του ΠΑΟΚ!
46-41 με τρίποντο του Χίλιαρντ ξεκινάει το δεύτερο μέρος η Μπιλμπάο
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του στο ματς, με την Μπιλμπάο να "ξεκολλάει" επιθετικά και να του βάζει δύσκολα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παρόλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς είναι πίσω μόλις με 2 πόντους στο ημίχρονο, ενώ έχουν κερδίσει με 6 πόντους διαφορά στο πρώτο ματς της Πυλαίας
Άστοχες και οι δύο ομάδες
Επιθετικό φάουλ του Μπέβερλι και από μία επίθεση για κάθε ομάδα πριν το ημίχρονο
43-41 με 1/2 βολές από τον Πάντζαρ
42-41 με τον Μπέβερλι μειώνει ο ΠΑΟΚ
42-39 με τον Νορμάντας να φθάνει τους 11 πόντους για την Μπιλμπάο
40-39 "απαντάει" αμέσως ο Γιαβόρσκι
37-39 με τρίποντο του Ντίμσα "παγώνει" πάλι το γήπεδο
37-36 με τον Γιαβόρσκι το νέο προβάδισμα της Μπιλμπάο
Στους 7 πόντους ο Ομορούγι για τον ΠΑΟΚ
35-36 με τον Ομορούγι μετά από επιθετικό ριμπάουντ
35-34 με τρίποντο του Νορμάντας, το πρώτο προβάδισμα της Μπιλμπάο στο ματς
32-34 με 1/2 βολές του Μουρ για τον ΠΑΟΚ
Φοβερή άμυνα του Μουρ, γλίτωσε ένα καλάθι στον αιφνιδιασμό από την Μπιλμπάο
32-33 με τρίποντο του Χίλαρντ φθάνει στον πόντο η Μπιλμπάο
29-33 με 2/2 βολές του Μουρ για τον ΠΑΟΚ
29-31 με τον Νορμάντας "απαντάει" η Μπιλμπάο
27-31 με δύσκολο καλάθι του Άλεν αυξάνει τη διαφορά ο ΠΑΟΚ
27-29 με ριμπάουντ και καλάθι του Άλεν για τον ΠΑΟΚ
27-27 με βολές φθάνει στην ισοφάριση η Μπιλμπάο
25-27 "απάντησε" και... ηρέμησε το γήπεδο ο Μπέβερλι
25-25 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Νορμάντας για την Μπιλμπάο
23-25 με 1/2 βολές του Χλίνασον για την Μπιλμπάο
22-25 με κάρφωμα του Πέτρασεκ για την Μπιλμπάο
20-25 με τον Άλεν για τον ΠΑΟΚ
20-23 με 1/2 βολές για την Μπιλμπάο ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και παρά την αντεπίθεση της Μπιλμπάο, διατήρησε το προβάδισμα στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα, ενώ έχει και το +6 από το προηγούμενο ματς
19-23 με βολές του Πάντζαρ μειώνει η Μπιλμπάο
17-23 με τον Άλεν μέσα στη ρακέτα
17-21 με τρίποντο του Ντίμσα διατηρεί το προβάδισμα του ΠΑΟΚ
17-18 με νέες βολές για την Μπιλμπάο
15-18 με 1/2 βολές του Φοντ
14-18 με 2/2 βολές του Κόνιαρη για τον ΠΑΟΚ
14-16 με τον Πάντζαρ μειώνει κι άλλο η Μπιλμπάο
12-16 με 1/2 βολές του Μουρ
12-15 με καλάθι και φάουλ του Πάντζαρ που ευστόχησε και στη βολή για την Μπιλμπάο
9-15 με 1/2 βολές του Ομορούγι
9-14 με τρίποντο του Ταϊρί που έχει 5 πόντους για τον ΠΑΟΚ
9-11 με τρίποντο του Πέτρασεκ μειώνει η Μπιλμπάο
6-11 με 2/2 βολές του Ομορούγι
6-9 με 2/2 βολές του Χίλιαρντ
Από ένα αντιαθλητικό σε κάθε ομάδα έδωσαν οι διαιτητές
Εν τω μεταξύ, εξετάζουν τη φάση οι διαιτητές για να τιμωρήσουν τους εμπλεκόμενους παίκτες στην ένταση
Εικόνα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο
Ένταση τώρα μετά από ένα φάουλ του Ομορούγι, ο οποίος το παραδέχθηκε αμέσως, αλλά υπήρξε σπρώξιμο από τον Χίλιαρντ
4-9 με τον Ομορούγι για τον ΠΑΟΚ
4-7 με τον Νορμάντας μειώνει η Μπιλμπάο
2-7 με τρίποντο του Μπέβερλι
2-4 με τον Ταϊρί για τον ΠΑΟΚ
2-2 με τον Χλίνασον το πρώτο καλάθι της Μπιλμπάο
Σηκώθηκε ο Μουρ και συνεχίζεται το παιχνίδι
Έχει χτυπήσει όμως ο Αμερικανός στην πτώση του στο παρκέ και υπάρχει μικρή διακοπή στον αγώνα
0-2 με τον Μουρ το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Μέλβιν, Ταϊρί, Περσίδης, Μπέβερλι, Μουρ
Νορμάντας, Φρέι, Χίλιαρντ, Πέτρασεκ και Χλίνασον
Σε πέντε λεπτά το τζάμπολ του αγώνα
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντως και στο Μπιλμπάο τη βοήθεια των οπαδών του, αφού ετοιμάζουν δυναμική κερκίδα και στην Ισπανία
Οι Θεσσαλονικείς είναι μάλιστα πλέον το φαβορί, αφού επικράτησαν με 79-73 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους
Για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό ο ΠΑΟΚ, θέλει να σηκώσει το τρόπαιο που έχασε οριακά πέρυσι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ για το δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup