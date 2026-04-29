Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74 Τελικό: Στους Ισπανούς για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του FIBA Europe Cup

Μετά τη νίκη με 79-73 στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την υπέρ του διαφορά στην έδρα της Μπιλμπάο
Ο Ντίμσα στο Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ (EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 89-74 στην έδρα της Μπιλμπάο και έχασε τη διαφορά του πρώτου αγώνα, με αποτέλεσμα το τρόπαιο του FIBA Europe Cup, να καταλήγει για δεύτερη σερί χρονιά στην ισπανική ομάδα.

20:55 | 29.04.2026
Το live streaming από τον αγώνα
23:04 | 29.04.2026
Τέλος στο ματς: Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 89-74
23:04 | 29.04.2026

Η Μπιλμπάο θα κατακτήσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup, με τον ΠΑΟΚ να χάνει για δεύτερη σερί χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης

23:03 | 29.04.2026
1 λεπτό
για το φινάλε του τελικού
23:03 | 29.04.2026

89-74 με τον Ταϊρί να έχει πλέον 16 πόντους

23:02 | 29.04.2026

89-72 με τον Χλίνασον

23:02 | 29.04.2026

87-72 με τρίποντο του Ταϊρί για τον ΠΑΟΚ

23:00 | 29.04.2026

87-69 δεν μπορεί να σταματήσει την Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ

23:00 | 29.04.2026

85-69 με 1/2 βολές από τον Παντζάρ

23:00 | 29.04.2026
2,5 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:59 | 29.04.2026

84-69 με τον Ταϊρί να ξεκολλάει επιθετικά, αλλά να είναι αργά μάλλον για τον ΠΑΟΚ

22:58 | 29.04.2026

84-67 με τον Χίλιαρντ για την Μπιλμπάο

22:57 | 29.04.2026

82-67 με τρίποντο του Άλεν "παλεύει" για να ξαναμπεί στο ματς ο ΠΑΟΚ, που έχει και το +6 από το πρώτο παιχνίδι στην Πυλαία

22:56 | 29.04.2026

82-64 με τον Μπαγκαγιόκο

22:56 | 29.04.2026
4 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:56 | 29.04.2026

80-64 με 1/2 βολές του Μουρ

22:53 | 29.04.2026

80-63 με βολές του Ταϊρί μειώνει ο ΠΑΟΚ

22:53 | 29.04.2026
Τάιμ άουτ για την Μπιλμπάο
22:50 | 29.04.2026

80-61 με τρίποντο του Ταϊρί ξεκολλάει ο ΠΑΟΚ

22:50 | 29.04.2026
Τάιμ άουτ ο ΠΑΟΚ
22:50 | 29.04.2026

80-58 με 3/3 βολές του Νορμάντας

22:47 | 29.04.2026
6 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:47 | 29.04.2026

77-58 με 1/2 βολές του Ντίμσα για τον ΠΑΟΚ

22:46 | 29.04.2026

6-0 σερί για την Μπιλμπάο στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου

22:46 | 29.04.2026

77-57 με τρίποντο του Πέτρασεκ στο +20 η Μπιλμπάο

22:45 | 29.04.2026

Αποβλήθηκε με 5ο φάουλ ο Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ

22:42 | 29.04.2026
Τάιμ άουτ ο ΠΑΟΚ
22:40 | 29.04.2026

74-57 με τον Φρέι βάζει "φωτιά" στο γήπεδο η Μπιλμπάο

22:40 | 29.04.2026

72-57 συνεχίζει να βρίσκει εύκολα καλάθια η Μπιλμπάο

22:38 | 29.04.2026

Τραγικό δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ με επιμέρους σκορ 27-16 υπέρ της Μπιλμπάο που έχει καλύψει το +6 της ελληνικής ομάδας από το πρώτο παιχνίδι και είναι πλέον το φαβορί για τον τίτλο

22:37 | 29.04.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 70-57
22:36 | 29.04.2026

Τελευταία επίθεση 5 δευτερολέπτων για την Μπιλμπάο στο 10λεπτο

22:36 | 29.04.2026

70-57 με τον Πάντζαρ αυξάνει το προβάδισμα η Μπιλμπάο

22:35 | 29.04.2026
Τελευταίο λεπτό
στο τρίτο 10λεπτο
22:32 | 29.04.2026

68-57 με 2/3 βολές του Μέλβιν για τον ΠΑΟΚ

22:31 | 29.04.2026

68-55 με 1/2 βολές του Παντζάρ για την Μπιλμπάο

22:30 | 29.04.2026

67-55 με τον Μπέβερλι σταματάει το ξέσπασμα της Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ

22:28 | 29.04.2026

67-53 με τον Φοντ

22:28 | 29.04.2026
Τάιμ άουτ ο ΠΑΟΚ
22:26 | 29.04.2026

65-53 με τον Χλίνασον φθάνει σε 8-0 σερί η Μπιλμπάο

22:25 | 29.04.2026
3,5 λεπτά
για το τέλος του τρίτου 10λέπτου
22:23 | 29.04.2026

63-53 με καλάθι και φάουλ του Πέτρασεκ ξεφεύγει στο σκορ η Μπιλμπάο

22:21 | 29.04.2026

60-53 με τον Νορμάντας η Μπιλμπάο φθάνει σε σκορ κατάκτησης!

22:20 | 29.04.2026

Στους 10 πόντους ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ, με τον Ντίμσα να έχει 12 πόντους με 4 τρίποντα!

22:20 | 29.04.2026

57-53 μειώνει ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ

22:18 | 29.04.2026

57-51 με βολές για την Μπιλμπάο

22:17 | 29.04.2026

55-51 με ωραίο χουκ του Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ

22:17 | 29.04.2026

55-49 αστόχησε στη βολή, αλλά ο Χίλιαρντ πέτυχε νέο τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ για την Μπιλμπάο

22:17 | 29.04.2026

52-59 με τρίποντο και φάουλ για την Μπιλμπάο

22:16 | 29.04.2026

49-49 με νέο τρίποντο του Ντίμσα, που σούταρε μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ

22:16 | 29.04.2026

49-46 με τον Φρέι για την Μπιλμπάο

22:16 | 29.04.2026

47-46 με τρίποντο του Ντίμσα για το 5-0 σερί του ΠΑΟΚ

22:15 | 29.04.2026

47-43 με τον Ταϊρί μειώνει ο ΠΑΟΚ

22:14 | 29.04.2026

47-41 με 1/2 βολές του Χίλαρντ

22:14 | 29.04.2026

Χαμένο κάρφωμα για δεύτερη φορά στο ματς από τον Ομορούγι του ΠΑΟΚ!

22:13 | 29.04.2026

46-41 με τρίποντο του Χίλιαρντ ξεκινάει το δεύτερο μέρος η Μπιλμπάο

21:59 | 29.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:58 | 29.04.2026

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του στο ματς, με την Μπιλμπάο να "ξεκολλάει" επιθετικά και να του βάζει δύσκολα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παρόλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς είναι πίσω μόλις με 2 πόντους στο ημίχρονο, ενώ έχουν κερδίσει με 6 πόντους διαφορά στο πρώτο ματς της Πυλαίας

21:57 | 29.04.2026
Ημίχρονο στην Ισπανία: Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 43-41
21:56 | 29.04.2026

Άστοχες και οι δύο ομάδες

21:53 | 29.04.2026
Τάιμ άουτ
21:53 | 29.04.2026

Επιθετικό φάουλ του Μπέβερλι και από μία επίθεση για κάθε ομάδα πριν το ημίχρονο

21:52 | 29.04.2026

43-41 με 1/2 βολές από τον Πάντζαρ

21:50 | 29.04.2026

42-41 με τον Μπέβερλι μειώνει ο ΠΑΟΚ

21:49 | 29.04.2026
1,5 λεπτό
για το ημίχρονο
21:49 | 29.04.2026
Τάιμ άουτ ο ΠΑΟΚ
21:47 | 29.04.2026

42-39 με τον Νορμάντας να φθάνει τους 11 πόντους για την Μπιλμπάο

21:47 | 29.04.2026

40-39 "απαντάει" αμέσως ο Γιαβόρσκι

21:46 | 29.04.2026

37-39 με τρίποντο του Ντίμσα "παγώνει" πάλι το γήπεδο

21:45 | 29.04.2026

37-36 με τον Γιαβόρσκι το νέο προβάδισμα της Μπιλμπάο

21:45 | 29.04.2026

Στους 7 πόντους ο Ομορούγι για τον ΠΑΟΚ

21:45 | 29.04.2026

35-36 με τον Ομορούγι μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:44 | 29.04.2026

35-34 με τρίποντο του Νορμάντας, το πρώτο προβάδισμα της Μπιλμπάο στο ματς

21:44 | 29.04.2026

32-34 με 1/2 βολές του Μουρ για τον ΠΑΟΚ

21:42 | 29.04.2026
4 λεπτά
για το ημίχρονο
21:40 | 29.04.2026

Φοβερή άμυνα του Μουρ, γλίτωσε ένα καλάθι στον αιφνιδιασμό από την Μπιλμπάο

21:39 | 29.04.2026

32-33 με τρίποντο του Χίλαρντ φθάνει στον πόντο η Μπιλμπάο

21:37 | 29.04.2026

29-33 με 2/2 βολές του Μουρ για τον ΠΑΟΚ

21:36 | 29.04.2026
6,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:36 | 29.04.2026

29-31 με τον Νορμάντας "απαντάει" η Μπιλμπάο

21:36 | 29.04.2026

27-31 με δύσκολο καλάθι του Άλεν αυξάνει τη διαφορά ο ΠΑΟΚ

21:35 | 29.04.2026

27-29 με ριμπάουντ και καλάθι του Άλεν για τον ΠΑΟΚ

21:34 | 29.04.2026

27-27 με βολές φθάνει στην ισοφάριση η Μπιλμπάο

21:34 | 29.04.2026

25-27 "απάντησε" και... ηρέμησε το γήπεδο ο Μπέβερλι

21:34 | 29.04.2026

25-25 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Νορμάντας για την Μπιλμπάο

21:31 | 29.04.2026

23-25 με 1/2 βολές του Χλίνασον για την Μπιλμπάο

21:30 | 29.04.2026
Τάιμ άουτ
21:30 | 29.04.2026

22-25 με κάρφωμα του Πέτρασεκ για την Μπιλμπάο

21:30 | 29.04.2026

20-25 με τον Άλεν για τον ΠΑΟΚ

21:28 | 29.04.2026

20-23 με 1/2 βολές για την Μπιλμπάο ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο

21:27 | 29.04.2026

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και παρά την αντεπίθεση της Μπιλμπάο, διατήρησε το προβάδισμα στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα, ενώ έχει και το +6 από το προηγούμενο ματς

21:26 | 29.04.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 19-23
21:25 | 29.04.2026

19-23 με βολές του Πάντζαρ μειώνει η Μπιλμπάο

21:25 | 29.04.2026

17-23 με τον Άλεν μέσα στη ρακέτα

21:24 | 29.04.2026

17-21 με τρίποντο του Ντίμσα διατηρεί το προβάδισμα του ΠΑΟΚ

21:24 | 29.04.2026

17-18 με νέες βολές για την Μπιλμπάο

21:23 | 29.04.2026
1,5 λεπτό
για το δεκάλεπτο
21:21 | 29.04.2026

15-18 με 1/2 βολές του Φοντ

21:20 | 29.04.2026

14-18 με 2/2 βολές του Κόνιαρη για τον ΠΑΟΚ

21:19 | 29.04.2026

14-16 με τον Πάντζαρ μειώνει κι άλλο η Μπιλμπάο

21:18 | 29.04.2026

12-16 με 1/2 βολές του Μουρ

21:17 | 29.04.2026

12-15 με καλάθι και φάουλ του Πάντζαρ που ευστόχησε και στη βολή για την Μπιλμπάο

21:16 | 29.04.2026

9-15 με 1/2 βολές του Ομορούγι

21:15 | 29.04.2026

9-14 με τρίποντο του Ταϊρί που έχει 5 πόντους για τον ΠΑΟΚ

21:14 | 29.04.2026
5 λεπτά
για το τέλος του πρώτου 10λέπτου
21:12 | 29.04.2026

9-11 με τρίποντο του Πέτρασεκ μειώνει η Μπιλμπάο

21:10 | 29.04.2026

6-11 με 2/2 βολές του Ομορούγι

21:10 | 29.04.2026

6-9 με 2/2 βολές του Χίλιαρντ

21:09 | 29.04.2026

Από ένα αντιαθλητικό σε κάθε ομάδα έδωσαν οι διαιτητές

21:08 | 29.04.2026

Εν τω μεταξύ, εξετάζουν τη φάση οι διαιτητές για να τιμωρήσουν τους εμπλεκόμενους παίκτες στην ένταση

21:06 | 29.04.2026

Εικόνα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο

FIBA EUROPE CUP 2025-2026 / 2ος ΤΕΛΙΚΟΣ / ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΠΑΟΚ. (EUROKINISSI)
21:05 | 29.04.2026

Ένταση τώρα μετά από ένα φάουλ του Ομορούγι, ο οποίος το παραδέχθηκε αμέσως, αλλά υπήρξε σπρώξιμο από τον Χίλιαρντ

21:05 | 29.04.2026

4-9 με τον Ομορούγι για τον ΠΑΟΚ

21:04 | 29.04.2026

4-7 με τον Νορμάντας μειώνει η Μπιλμπάο

21:04 | 29.04.2026

2-7 με τρίποντο του Μπέβερλι

21:04 | 29.04.2026

2-4 με τον Ταϊρί για τον ΠΑΟΚ

21:03 | 29.04.2026

2-2 με τον Χλίνασον το πρώτο καλάθι της Μπιλμπάο

21:03 | 29.04.2026

Σηκώθηκε ο Μουρ και συνεχίζεται το παιχνίδι

21:02 | 29.04.2026

Έχει χτυπήσει όμως ο Αμερικανός στην πτώση του στο παρκέ και υπάρχει μικρή διακοπή στον αγώνα

21:02 | 29.04.2026

0-2 με τον Μουρ το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ

21:00 | 29.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:00 | 29.04.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:00 | 29.04.2026
Η 5άδα του ΠΑΟΚ

Μέλβιν, Ταϊρί, Περσίδης, Μπέβερλι, Μουρ

20:58 | 29.04.2026
Η 5άδα της Μπιλμπάο

Νορμάντας, Φρέι, Χίλιαρντ, Πέτρασεκ και Χλίνασον

20:54 | 29.04.2026

Σε πέντε λεπτά το τζάμπολ του αγώνα

20:54 | 29.04.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

20:54 | 29.04.2026
Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντως και στο Μπιλμπάο τη βοήθεια των οπαδών του, αφού ετοιμάζουν δυναμική κερκίδα και στην Ισπανία

20:51 | 29.04.2026
Οι Θεσσαλονικείς είναι μάλιστα πλέον το φαβορί, αφού επικράτησαν με 79-73 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους 

20:50 | 29.04.2026

Για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό ο ΠΑΟΚ, θέλει να σηκώσει το τρόπαιο που έχασε οριακά πέρυσι

20:50 | 29.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ για το δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup

20:33 | 29.04.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
