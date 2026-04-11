Αταλάντα – Γιουβέντους 0-1: Ο Μπόγκα έβαλε τη «βέκια σινιόρα» στις θέσεις του Champions League

Σοβαρές ελπίδες, να παραμείνει στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της νέας περιόδου, μετά το πέρας της 32ης αγωνιστικής στη Serie A απέκτησε η Γιουβέντους, μετά τη σημαντική νίκη που πήρε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11.04.2026).

Η Γιουβέντους πέρασε από την έδρα της Αταλάντα με 1-0 με ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Serie A, που δίνει «εισιτήριο» για το Champions League. Η «βέκια σινιόρα» προσπέρασε την Κόμο (58 βαθμοί) με την ομάδα του Τάσου Δουβίκα να υποδέχεται την Κυριακή του Πάσχα την πρωτοπόρο, Ίντερ.

Το γκολ του Τζέρεμι Μπόγκα στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου (48’) ήταν αυτό που έδωσε στην Γιουβέντους το μεγάλο «διπλό». Η ήττα αυτή, κράτησε την Αταλάντα στους 53 βαθμούς και στο -4 από την 6η Ρόμα, που αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ομάδα που βγαίνει Ευρώπη.

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (10/04)

Ρόμα-Πίζα 3-0

(3′, 43′, 52′ Μάλεν)

Σάββατο (11/04)

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα 2-1

(6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπάουϊ)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0

(63′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Ουντινέζε 0-3

(27′ αυτογκόλ Μπαρτεσάγκι, 37′ Έκελενκαμπ, 71′ Άττα)

Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1

(48′ Μπόγκα)

Κυριακή (12/04)

Τζένοα-Σασουόλο (13:30)

Πάρμα-Νάπολι (16:00)

Μπολόνια-Λέτσε (19:00)

Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα (13/04)

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)