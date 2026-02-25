Αταλάντα – Ντόρτμουντ 4-1: Φοβερή πρόκριση για τους Ιταλούς σε ματς «θρίλερ» με γκολ «buzzer beater» στο Champions League

Μετά από ένα επικό παιχνίδι στο Μπέργκαμο, η Αταλάντα κατάφερε να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα και να φθάσει στη νίκη με 4-1 επί της Ντόρτμουντ και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Champions League.

Έχοντας ηττηθεί με 2-0 στη Γερμανία, η Αταλάντα μπήκε δυνατά στο δεύτερο ματς με την Ντόρτμουντ και κατάφερε να προηγηθεί από το 5ο λεπτό με γκολ του Σκαμάκα, ενώ έχασε αμέσως ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ. Οι Βεστφαλοί “απάντησαν” με δικές τους φάσεις για γκολ, αλλά και δοκάρι, για να δεχθούν και ένα δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο, με κόντρα σε σουτ του Ζαπακόστα.

Μετά την ανάπαυλα, το ματς παρέμεινε ανοιχτό και οι δύο ομάδες έψαξαν το γκολ… πρόκρισης, με την Αταλάντα να το βρίσκει πρώτη με τον Πάσαλιτς στο 57′ και να παίρνει για πρώτη φορά, προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Η Ντόρτμουντ βρήκε στη συνέχεια τα… ψυχικά αποθέματα για να αντιδράσει και μείωσε με τρομερή προσπάθεια του Αντεγιέμι, ο οποίος και έφερε ξανά το ματς στα ίσια.

Όλα έδειχναν έτσι παράταση, αλλά ο Μπενσεμπαϊνί έκανε πέναλτι και αποβλήθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα, χτυπώντας με τις τάπες αντίπαλο στο πρόσωπο, για να δώσει την ευκαιρία στους γηπεδούχους για ένα… buzzer beater. Ο Σάμαρτζιτς δεν έχασε την ευκαιρία και με μία εκπληκτική εκτέλεση στο “παραθυράκι” έκανε το 4-1 και χάρισε στην Αταλάντα το “εισιτήριο” για τη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Η Αταλάντα προστέθηκε στις Νιούκαστλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Μπόντο Γκλιμτ, που έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.