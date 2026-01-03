Αταλάντα – Ρόμα 1-0: Ο Σκαλβίνι έδωσε σημαντικό τρίποντο στους «μπεργκαμάσκι»

Η Αταλάντα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Ρόμα για την 18η αγωνιστική της Serie A και έκανε ακόμα πιο δύσκολη την επιστροφή του Γκασπερίνι στο Μπέργκαμο ως αντίπαλος.

Ο Σκαλβίνι στο 12′ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση για την Αταλάντα και έβαλε από νωρίς δύσκολα στη Ρόμα, που δεν κατάφερε να αντιδράσει. Ο Σκαμάκα στο 29′ σκόραρε, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ, μετά από έλεγχο του VAR.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρόμα δεν κατάφερε μέχρι το τέλος του αγώνα να ισοφαρίσει και έτσι το σκορ έμεινε στο 1-0 υπέρ της Αταλάντα. Ο Τσιμίκας πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 60′.

Η Ρόμα έπεσε στην 5η θέση της Serie A με 33 βαθμούς, ενώ η Αταλάντα είναι στην 8η θέση με 25 βαθμούς.