Αθλητικά

Αταλάντα – Ρόμα 1-0: Ο Σκαλβίνι έδωσε σημαντικό τρίποντο στους «μπεργκαμάσκι»

Στραβοπάτημα για τη Ρόμα στο Μπέργκαμο στην επιστροφή του Γκασπερίνι ως αντίπαλος
Ο Σκαλβίνι πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Σκαλβίνι πανηγυρίζει το γκολ του/ (Spada/LaPresse via AP)

Η Αταλάντα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Ρόμα για την 18η αγωνιστική της Serie A και έκανε ακόμα πιο δύσκολη την επιστροφή του Γκασπερίνι στο Μπέργκαμο ως αντίπαλος.

Ο Σκαλβίνι στο 12′ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση για την Αταλάντα και έβαλε από νωρίς δύσκολα στη Ρόμα, που δεν κατάφερε να αντιδράσει. Ο Σκαμάκα στο 29′ σκόραρε, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ, μετά από έλεγχο του VAR.

Η Ρόμα δεν κατάφερε μέχρι το τέλος του αγώνα να ισοφαρίσει και έτσι το σκορ έμεινε στο 1-0 υπέρ της Αταλάντα. Ο Τσιμίκας πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 60′.

Η Ρόμα έπεσε στην 5η θέση της Serie A με 33 βαθμούς, ενώ η Αταλάντα είναι στην 8η θέση με 25 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
157
122
117
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo