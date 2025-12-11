Άταμαν: Αν φτάσουμε με τον Παναθηναϊκό στο Final4 της Euroleague, τότε μέσα στο γήπεδό μας θα νικήσουμε

Βλέπει κούπα μέσα στην έδρα του! Την πεποίθηση πως εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει να προκριθεί στο Final4 της Euroleague -που θα φιλοξενηθεί στο “Telekom Center Athens” τον ερχόμενο Μάιο- το “τριφύλλι” θα κατακτήσει και τον τίτλο, εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στην “Gazzetta dello Sport”.

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε ακόμα και στην υπό δημιουργία Λίγκα “ NBA Europe” εκφράζοντας την αντίθεσή του στο να μην υπάρχουν ομάδες από τη Σερβία και τονίζοντας πως οι Ευρωπαίοι τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν όλο και λιγότερο το NBA και περισσότερο την Euroleague.

Η συνέντευξη του προπονητή του Παναθηναϊκού δημοσιεύτηκε ανήμερα της αναμέτρησης των “πρασίνων” με την Αρμάνι Μιλάνο (11.12.2025, 21:30, Newsit.gr), για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στην “ Gazzetta dello Sport”:

Για το NBA Europe:

“Για εμάς τους επαγγελματίες, είναι κάτι καλό, φυσικά, αλλά μου φαίνεται ακόμα πολύ μακρινό. Δεν ξέρω πόσο ανταγωνιστικές ομάδες μπορούν να χτιστούν στο Μάντσεστερ, το Λονδίνο και τη Ρώμη σε ένα χρόνο. Πίστευα από την πρώτη μέρα ότι αν η EuroLeague συμμετείχε σε αυτό το εγχείρημα με όλες τις κορυφαίες ομάδες της, θα μπορούσε να είναι πολύτιμο, αλλά ένας μπασκετικός κόσμος με τόσα πολλά διαφορετικά κύπελλα και ανθρώπους που δεν ξέρουν ποιο να ακολουθήσουν, δεν θα ήταν σοβαρό.

Όχι μόνο αυτό δεν υπάρχουν ομάδες από τη Σερβία, την πατρίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ανακοίνωσαν ομάδες που θυμίζουν σόου μπίζνες, που δεν νομίζω ότι αρέσει στους Ευρωπαίους. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν όλο και λιγότερο το NBA και περισσότερο την Euroleague. Η ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι πολύ διαφορετική από την αμερικανική. Το να έχεις μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι αρκετό για να περιμένεις ότι θα μεταφραστεί και στο μπάσκετ αν δεν υπάρχουν σούπερ σταρ. Έχω την εμπειρία της Γαλατασαράι, όταν είχαμε σπουδαίους παίκτες, οι οπαδοί έρχονταν, αλλιώς όλοι συνέχιζαν να παρακολουθούν το ποδόσφαιρο. Με αυτή τη μορφή, νομίζω ότι το NBA Europe αποτυγχάνει”.

Για το τι πρέπει να αλλάξει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ;

“Το NBA Europe έχει νόημα με τις ομάδες της Euroleague και το μάρκετινγκ του NBA, και ίσως αν υπάρχει ανταγωνισμός με τις αμερικανικές ομάδες. Το NBA σκέφτεται τα γεμάτα στάδια όταν έρχεται να παίξει στο Λονδίνο ή το Παρίσι, αλλά αν έχεις έναν αγώνα Παρί εναντίον Μάντσεστερ χωρίς σούπερ σταρ, πόσοι άνθρωποι θα πάνε; Εξακολουθούν να βλέπουν την Ευρώπη ως τον τρίτο κόσμο, αλλά αυτό δεν ισχύει, και το είδαμε ακόμη και στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες: η καλύτερη αμερικανική ομάδα έχανε από τη Σερβία”.

Για το πού θα τερμάτιζε ο Παναθηναϊκός ανάμεσα στις ομάδες του NBA;

“Η ιδέα μου είναι ότι ο πρωταθλητής της EuroLeague, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, είναι μια ομάδα επιπέδου playoffs του NBA. Οι καλύτερες ομάδες της EuroLeague, αυτές που φτάνουν στο Final Four, είναι ομάδες επιπέδου playoofs του NBA. Γι’ αυτό τη χρονιά που κερδίσαμε την EuroLeague, είπα ότι μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τους Μπόστον Σέλτικς. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά είπα: Όχι, ελάτε να μας νικήσετε και τότε θα είστε εσείς”.

Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν:

“Είναι όλα ισορροπημένα. Πίσω από την πρώτη Χάποελ, είμαστε πέντε ή έξι ομάδες με διαφορά δύο βαθμών, όλες παλεύουν μέχρι το τέλος για να μπουν στο Final Four. Περάσαμε δύσκολα, επειδή χάσαμε τρεις παίκτες-κλειδιά την ίδια στιγμή, το οποίο μας κόστισε ήττες, αλλά θα έλεγα ότι ανακάμψαμε με νίκες στη Μαδρίτη, την Κωνσταντινούπολη και το Παρίσι”.

Διαιτητές, αντίπαλοι, πρωταθλήματα: Πόσο σου αρέσει να έχεις έντονες αντιδράσεις;

“Το διασκεδάζω. Κάνω αυτό που έχω στην καρδιά μου και δεν φοβάμαι να το εκφράσω. Δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι στην πολιτική, ούτε εντός, αλλά ούτε και εκτός γηπέδου. Πιστεύω ότι οι μάχες για τους μεγαλύτερους στόχους μπορούν να κερδηθούν μόνο μέσω της συνεργασίας με τον σύλλογο, τους παίκτες και τους οπαδούς. Μου αρέσει να παλεύω δίπλα τους. Και με το να είμαι ηγέτης, πρέπει πάντα να έχεις το θάρρος να βάζεις τον εαυτό σου μπροστά”.

Ποια είναι η εντύπωσή σου όταν γίγαντες, όπως ο Μεσίνα και ο Ομπράντοβιτς αφήνουν τον πάγκο;

“Δεν είναι κανονική χρονιά. Μιλάμε για τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία της EuroLeague. Αλλά στο επάγγελμά μας, δεν υπάρχει χρόνος για να ασχοληθούμε με την ιστορία. Αυτό που μετράει είναι τι κάνεις σήμερα και τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια. Δυστυχώς, τόσο για τον Ομπράντοβιτς όσο και για τον Μεσίνα, η πραγματικότητα είναι ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν υπάρξει τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, ειδικά στην EuroLeague. Αλλά είναι σπουδαίοι προπονητές και στο μέλλον, σ’ ένα άλλο περιβάλλον, θα μπορούσαν να τα πάνε ακόμα καλύτερα. Συνέβη και σε εμένα στην Εφές. Μετά από πέντε χρόνια, τρομερής επιτυχίας, ήταν ένας καιρός για αλλαγή. Είχα το κουράγιο να φύγω σε συμφωνία με τον πρόεδρο, με τον οποίο έχω διατηρήσει εξαιρετική σχέση”.

Ποιος θα κερδίσει την EuroLeague;

“Όχι, δεν λέω τον Παναθηναϊκό, όπως έκαναν όλη στην αρχή της σεζόν, επειδή είμαι προληπτικός και γιατί είναι αγχωτικό. Δεν είμαστε το φαβορί και δεν υπάρχουν φαβορί, απλά εννέα και δέκα ομάδες. Έτσι, θα έχει σημασία πώς θα φτάσουν στο Final Four. Απλά λέω πως εάν πάμε εκεί, θα έχουμε μεγάλο αβαντάζ επειδή θα παίξουμε στην έδρα μας. Και τότε μπορώ να πω ότι μπορούμε να κερδίσουμε”.