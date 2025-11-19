Αταμάν: Δεν ψάχνουμε παίκτη, περιμένουμε Γιούρτσεβεν και Χολμς 

Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικά πιθανό να μη κινηθεί για την απόκτηση άλλου σέντερ, μετά την προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, με τον Εργκίν Αταμάν να εξηγεί ότι δεν υπάρχει χρόνος για αναζήτηση νέου παίκτη στη αγορά.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague (20/11, 21:15, Novasports Prime), με τον Τούρκο τεχνικό να μιλάει για ακόμα μία φορά με τα καλύτερα λόγια για τον Κένεθ Φαρίντ και να εξηγεί ότι η ομάδα του δεν έχει χρόνο να βγει στην αγορά για άλλον ψηλό.

Οι πράσινοι δεν θα κινηθούν για άλλον ψηλό, περιμένοντας την επιστροφή των Γιούρτσεβεν και Χολμς.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

“Ξεχνάμε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα έχουμε καινούργιο παιχνίδι. Η Ντουμπάι είναι νέα ομάδα στη EuroLeague, όμως έχει παίκτες με εμπειρία, όπως τον Πετρούσεβ και τον Μπέικον. Ο Καμπενγκέλε έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Σίγουρα νιώθουμε καλύτερα σε σχέση με μία εβδομάδα πριν”.

Για τον Γιούρτσεβεν: “Ο Ομέρ ακόμη δεν είναι υγιής, πονάει. Ελπίζω να είναι 100% έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι με την Παρτίζαν την Τρίτη”.

Για το ότι η ομάδα ήταν εντελώς διαφορετική την προηγούμενη εβδομάδα: “Κένεθ Φαρίντ. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ για 40 λεπτά χωρίς σέντερ. Να παίξεις ολόκληρο παιχνίδι χωρίς σέντερ είναι απίθανο. Είχαμε πολλά προγράμματα. Τώρα με τη συμβολή του η ομάδα βρήκε ισορροπία. Στην ομάδα αν χάσεις κάτι, είναι πρόβλημα για όλους τους άλλους παίκτες. Ο Φαρίντ έκανε πολύ καλή δουλειά στα προηγούμενα παιχνίδια”.

Για το αν η ομάδα είναι ακόμη στην αγορά μετά την απόκτηση του Φαρίντ: “Μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, έχουμε δύο παιχνίδια. Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη. Σε αυτή την περίοδο, ο Γιούρτσεβεν θα επιστρέψει και μετά τη διακοπή ελπίζω ότι ο Χολμς θα επιστρέψει και θα είμαστε σε πλήρες ρόστερ, οπότε δεν θα είμαστε στην αγορά”.