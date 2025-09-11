Αταμάν ενόψει του Ελλάδα – Τουρκία: Οι διαιτητές να δίνουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν ονόματα, εδώ που φτάσαμε θέλουμε την κούπα

Ο Εργκίν Αταμάν επιμένει με τα mind games του και κάνει και πάλι λόγο για διαφορετική διαιτητική αντιμετώπιση προ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μιλώντας στην προπόνηση της Τουρκίας, παραμονές του ημιτελικού με την εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Μιλώντας στους Τούρκους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε παράλληλα την επιθυμία του για την κατάκτηση του τροπαίου στο Ευρωμπάσκετ.

«Ο Γιάννης επιτίθεται τρέχοντας κατευθείαν στον αντίπαλο. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Από ό,τι έχω δει, νομίζω ότι οι διαιτητές ήταν λίγο διστακτικοί στο να καταλογίσουν επιθετικά φάουλ εναντίον αστέρων του NBA σε προηγούμενα παιχνίδια. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες. Οι διαιτητές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα», τόνισε.

Όσο για την άμυνα που θα παίξει η ομάδα του απέναντι στον σούπερ σταρ των Μπακς, είπε: «Δεν είναι εύκολο να τον περιορίσουμε, αυτό είναι γεγονός. Το σημαντικό δεν είναι οι πόντοι που θα σκοράρει αυτός, αλλά οι πόντοι που θα σκοράρει η ομάδα του. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο να μην επιτρέψουμε σε άλλους παίκτες να σκοράρουν».

Πλέον στόχος για την Τουρκία είναι το χρυσό: «Τώρα που έχουν απομείνει τέσσερις ομάδες, ο μόνος μας στόχος από εδώ και πέρα είναι το τρόπαιο. Είμαστε έτοιμοι. Δεν θα έχουμε διαφορετική στρατηγική. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο που παίζαμε μέχρι σήμερα», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει το ματς για τους λαούς και των δύο χωρών. «Αύριο, εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία θα βλέπουν τηλεόραση. 7-8 εκατομμύρια από τα 10 εκατομμύρια κατοίκους της Ελλάδας θα βλέπουν επίσης τηλεόραση. Αυτό είναι σαν ντέρμπι. Αλλά δεν είμαι ενθουσιασμένος. Έχω προπονήσει πολλούς αγώνες σαν κι αυτόν. Αν κερδίσουμε, θα βιώσουμε και εμείς τον ενθουσιασμό».