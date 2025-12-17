Αταμάν ενόψει του Παναθηναϊκός – Χάποελ: «Ο Σλούκας είναι καλά, ο Χολμς είναι υγιής»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague, κάνοντας ένα μεγάλο «διπλό» επί της Φενέρμπαχτσε. Το βράδυ της Πέμπτης (18.12.2025, 21:15, Novasports Prime, Newsit.gr) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την πρωτοπόρο της διοργάνωσης, Χάποελ Τελ Αβίβ, με σκοπό να κρατήσει… ανοδική πορεία.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι ο Κώστας Σλούκας -που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς στην Κωνσταντινούπολη- είναι έτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ ανέφερε ότι και ο Ρίσον Χολμς προπονείται πλέον κανονικά και πως είναι και αυτός στη διάθεσή του.

Ο Τούρκος κόουτς μίλησε:

“Το κλειδί ήταν ότι δεν τα παρατήσαμε. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ καλά. Στο πρώτο μέρος παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ. Σε 6-7 λεπτά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά συνεχίσαμε να πιστεύουμε και να παλεύουμε”.

Για τον Σλούκα: “Είναι καλά. Όχι μεγάλο πρόβλημα. Φοβήθηκε για κάτι σοβαρό, αλλά μετά τον έλεγχο είδαμε ότι είναι καλά και αύριο θα είναι στο παρκέ”.

Για τη Χάποελ: “Μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη ομάδα, είναι στην πρώτη θέση. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, έμπειρος προπονητής. Έχουν πόντους στο ζωγραφιστό με Μότλι και Οτούρου. Τα μεγάλα σουτ θα είναι το κλειδί. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το πρώτο λεπτό, όλοι, παίκτες, προπονητές, κόσμος, να είμαστε επιθετικοί, να νιώσουν ότι παίζουν στο ΟΑΚΑ, ένα δύσκολο γήπεδο. Σε όλους αρέσει να παίζουν σε αυτό το γήπεδο, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Όλοι πρέπει να είναι επιθετικοί, να παίξουμε σωστό μπάσκετ”.

Για τον Χολμς: “Είδαμε ότι είναι υγιής τώρα. Δεν έχει παίξει για 6-7 εβδομάδες, οπότε θα δούμε αύριο αν θα είναι στο ρόστερ και πόσα λεπτά θα μπορεί να παίξει. Πρέπει να παίξει περισσότερα παιχνίδια. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα το σκεφτούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε αύριο”.