Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά, ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου»

Ο Εργκίν Αταμάν περνάει δύσκολες ώρες, καθώς η μητέρα του, Γκιουλτέν, έφυγε από τη ζωή.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αποχαιρέτησε τη μητέρα του.

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι η μητέρα του ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του, παρακολουθώντας κάθε αγώνα του.

«Έχασα τη γλυκιά μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωσαν οι αγώνες μου· που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

Η κηδεία προσευχή θα τελεστεί αύριο μετά τις δύο στο Τζαμί Zincirlikuyu και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο», ήταν το μήνυμα του Εργκίν Αταμάν.