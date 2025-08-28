Αταμάν για Γκριγκόνις: «Ελπίζω ότι θα είναι 100% έτοιμος για τον πρώτο αγώνα της Euroleague»

Ευχάριστα νέα προέκυψαν για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μάριους Γκριγκόνις δείχνει έτοιμος να αφήσει πίσω του τα προβλήματα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησαν την περασμένη σεζόν και να επιστρέψει στην ενεργό δράση, με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να τον έχει στη διάθεσή του στις αρχές της Euroleague.

Ο Μάριους Γκριγκόνις έχει ξεκινήσει ήδη δυνατές ατομικές προπονήσεις, με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμος για την πρεμιέρα της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στο Basketnews να αναφέρει τη σημασία που έχει ο Λιθουανός για το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ενώ έδωσε και ένα χρονικό πλαίσιο για την ενσωμάτωσή του με τους υπόλοιπους παίκτες.

«Ελπίζω ότι θα είναι καλά. Έχει ήδη ξεκινήσει να προπονείται και είχε δυνατές ατομικές προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει την κανονική προπόνηση της ομάδας. Και ελπίζω ότι στον πρώτο αγώνα της Euroleague θα είναι 100% έτοιμος να παίξει ξανά μπάσκετ. Ο Μάριους είναι πολύ σημαντικός για εμάς και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου μας»..