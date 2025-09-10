Αταμάν για Οσμάν: «Σοβαρός ο τραυματισμός του – Αν παίζαμε σήμερα ή αύριο θα ήταν εκτός»

Προβληματισμός με την κατάσταση του Τσεντί Οσμάν υπάρχει Τουρκία, καθώς όπως ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν ο 30χρονος είναι πιθανό να μη προλάβει τον ημιτελικό κόντρα στην Ελλάδα για τα ημιτελικά του Eurobasket (Παρασκευή 12/9/25, 21:00).

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως ο Οσμάν ταλαιπωρείται από έναν σοβαρό τραυματισμό με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να περπατήσει! Μάλιστα ο ίδιος τόνισε πως επιθυμία του παίκτη είναι να παίξει απέναντι στην Εθνική, ωστόσο αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή.

Υπενθυμίζεται πως ο Οσμάν είχε αποχωρήσει προσωρινά από το παρκέ στην αναμέτρηση της Τουρκίας απέναντι στην Πολωνία, στην οποία οι Τούρκοι επικράτησαν με 91-77, με τον ίδιο να φαίνεται πως κάνει αγώνα δρόμου για να μπορέσει να προλάβει το παιχνίδι με την Εθνική μας.

Τα λόγια του

«Ο Οσμάν δυσκολεύεται να περπατήσει αυτή τη στιγμή, θέλει να παίξει κόντρα στην Ελλάδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης.

Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τζέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».