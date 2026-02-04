Αταμάν για το Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Θα προσπαθήσουμε για άλλη μια νίκη και να βελτιώνουμε τη θέση μας

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε όρεξη για πολλά λόγια κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Βελιγράδι, όπου την Πέμπτη (05.02.2026, 21:30, Newsit.gr) οι “πράσινοι” αντιμετωπίζουν την Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στην ανάγκη, ο Παναθηναϊκός να πάρει άλλη μια νίκη για να βελτιώσει τη θέση του στη βαθμολογία της Euroleague. Θυμίζουμε ότι στο ματς με την Παρτιζάν οι “πράσινοι” δεν υπολογίζουν στον Ματίας Λεσόρ και τον Κέντρικ Ναν, με τον τελευταίο να μετρά πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του. Στους διαθέσιμους για τον Εργκίν Αταμάν βρίσκονται κανονικά οι Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.

“Η Παρτιζάν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει τον σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία” ανέφερε ο Τούρκος κόουτς.