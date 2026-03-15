Αταμάν για Χολμς: Κοιμόταν στο παρκέ, δεν κουνιόταν

Εκνευρισμένος με τους παίκτες του και ειδικά με τον Ρισόν Χολμς ήταν ο Εργκίν Αταμάν, μετά το κάκιστο πρώτο δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ στο Telekom Center.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε ακόμα και με 17 πόντους πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος του αγώνα με την ΑΕΚ, με τον Εργκίν Αταμάν να μην κρύβει τον εκνευρισμό του, ειδικότερα για τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Ρισόν Χολμς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν καταστροφή το ξεκίνημά μας. Δεν παίξαμε άμυνα, Οι ψηλοί μας δεν έκαναν τίποτα, ο Χολμς κοιμόταν στο παρκέ, δεν κινείται. Δεχθήκαμε 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Μετά από αυτό καταλάβαμε ότι πρέπει να παλέψουμε και βρήκαμε τον ρυθμό μας και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Οι αναπληρωματικοί μας παίκτες δεν έδωσαν ενέργεια και πρέπει να συνεχίσουμε με τους βασικούς», δήλωσε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο με την ΑΕΚ.

Να σημειωθεί ότι ο Εργκίν Αταμάν δεν ξαναέβαλε στο παιχνίδι τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος είδε όλο το δεύτερο ημίχρονο από τον πάγκο.