Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Μονακό: «Είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στη Euroleague, αλλά θέλουμε τη νίκη και με τον Ολυμπιακό»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 107-97 την Μονακό στην 34η αγωνιστική της Euroleague και έκανε ένα ακόμη “βήμα” προς την πρώτη 6άδα της κατάταξης, με τον Εργκίν Αταμάν να υπενθυμίζει όμως ότι ακολουθεί και το ματς με τον Ολυμπιακό στην GBL.

Με την 4η σερί νίκη του στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός δείχνει ικανός να διεκδικήσει ακόμη και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, αλλά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην GBL, είναι σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας, αλλά και για τη θέση της στη βαθμολογία, όπως σημείωσε ο Εργκίν Αταμάν μετά το παιχνίδι με την Μονακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Αταμάν

“Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο στις επόμενες περιόδους παίξαμε επιθετικά τέλειο παιχνίδι, ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερους πόντους. Χάσαμε μερικά lay-up και μερικές εύκολες κατοχές. Πολλές φορές αποφασίσαμε να πάρουμε σουτ τριών πόντων και δεν ήταν σωστό.

Νικήσαμε το ματς, πήραμε και τη διαφορά που ήταν πολύ σημαντικό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τη Μονακό. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε δύο νίκες πάνω από τη Μονακό. Είχαμε 27 ασίστ και επτά λάθη, σήμερα παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ.

Είμαστε συγκεντρωμένοι 100% στα παιχνίδια της Euroleague, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Δεν αρκεί να νικήσουμε μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια.

Είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στα τρία εκτός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν, αλλά σίγουρα τη Δευτέρα έχουμε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και θέλουμε να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας. Είναι ένα ντέρμπι και θέλουμε να είμαστε στη βαθμολογία όπως πρέπει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι”.