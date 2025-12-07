Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Πανιώνιος: «Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας ο Χολμς, πως να παίξει στη Euroleague ο Τολιόπουλος;»

O Παναθηναϊκός “σάρωσε” με 110-66 τον Πανιώνιο στην 9η αγωνιστική της GBL και ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά το ματς για την ιστορική εμφάνιση του Ρογκαβόπουλου, αλλά και για τους Τολιόπουλο και Χολμς.

Ο Αταμάν τόνισε ότι ο Ρογκαβόπουλος θα πρέπει να δείξει το ίδιο πρόσωπο και στη Euroleague με τον Παναθηναϊκό, ενώ εξήγησε γιατί δεν είναι εύκολο να παίξει στην Ευρώπη και ο Τολιόπουλος. Αποκάλυψε δε, ότι ο Χολμς βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του, πριν επιστρέψει στη δράση για τους “πράσινους”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Αταμάν

“Αντιμετωπίσαμε τον αγώνα με σοβαρότητα από την αρχή. Πήραν περισσότερο χρόνο συμμετοχής κάποια παιδιά και τα πήγαν καλά, ο Ρογκαβόπουλος ήταν εκπληκτικός και έκανε και ρεκόρ. Τολιόπουλος και Σαμοντούροφ έπαιξαν καλά, το ίδιο και ο Γιούρτσεβεν. Παίξαμε μπάσκετ με επιθετικότητα, παίξαμε έξυπνο μπάσκετ. Ένας παίκτης πήρε 19 τρίποντα και έβαλε τα 12, οπότε όλα πήγαν καλά στην επίθεση.

Ο Ρογκαβόπουλος έκανε σπουδαίο παιχνίδι και ελπίζω ότι θα συνεχίσει αυτές τις εμφανίσεις και στη Euroleague. Το σημερινό επίπεδο ήταν εντελώς διαφορετικό από εκείνο που έχει η Euroleague.

Περιμένουμε τον Ρισόν Χολμς, νομίζω ότι είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του. Θα δούμε αν μπορεί να μπει αυτή την εβδομάδα. Δεν είμαστε στην αγορά.

Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τις ομάδες της EuroLeague με τον Πανιώνιο, που δεν έκανε καλή εμφάνιση. Το παιχνίδι είναι πολύ διαφορετικό. Θα προπονηθούμε για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο. Το καλό είναι ότι ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος έπαιξαν καλά, ενώ και ο Γιούρτσεβεν ήταν θετικός. Τα λεπτά είναι όμως συγκεκριμένα και δεν μπορούμε να δίνουμε χρόνο σε 12 παίκτες.

Πώς να παίξει περισσότερο ο Τολιόπουλος στη EuroLeague, πώς; Έχουμε τον Σλούκα, τον Σορτς, τον Γκραντ, πώς; Ξέρω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά ήδη αυτοί που είπα δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι με τα λεπτά τους, πώς να βάλω και τον Τολιόπουλο; Όποτε τον χρειαστούμε, είμαι σίγουρος ότι θα είναι έτοιμος για εμάς. Ήταν τραυματίας, αλλά έδειξε ότι είναι έτοιμος. Αν υπάρξει χώρος, θα παίξει. Αλλά με τους άλλους τρεις, είναι δύσκολο να μπει στο ροτέισον και να είναι όλοι ευχαριστημένοι“.