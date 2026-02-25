Αταμάν: «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ο Γιούρτσεβεν πιθανότατα θα μείνει στον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί για την 29η αγωνιστικής της Euroleague (26/02/26, 21:45) και ενημέρωσε τους φίλους των πρασίνων ότι ο Ματίας Λεσόρ θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

«Ο Ματίας Λεσόρ είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες», είπε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν για την κατάσταση του Γάλλου σέντερ και την επιστροφή του για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος προπονητής μίλησε και για τον Χέιζ-Ντέιβις, την πιθανή παραμονή του Ομέρ Γιούρτσεβεν ως δικλείδα ασφαλείας στους ψηλούς, αλλά και το παιχνίδι με την Παρί που πρέπει να προσέξει η ομάδα του για να πάρει τη νίκη.

Ο Ναν απουσίασε από την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το παιχνίδι με την Παρί λόγω ίωσης και η παρουσία του στην αναμέτρηση θα κριθεί την ημέρα του αγώνα (26/02/26).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν

«Η Παρί είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτές που παίξαμε στο Κύπελλο και στα προηγούμενα ματς της EuroLeague. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς να εστιάσουμε στην άμυνα στο τρανζίσιον και να μην κάνουμε λάθη στην επίθεση, να μοιράσουμε την μπάλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μομέντουμ αλλάζει στο ξεκίνημα του Κυπέλλου, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι έφτασε ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της EuroLeague. Όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια στη EuroLeague. Μπορεί να είμαστε στην πρώτη τετράδα, μπορεί και εκτός πλέι οφ.

Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν σοβαρά τις περιστάσεις. Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες.

Ελπίζω να ξεκινήσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις. Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι έμπειρος παίκτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει την στρατηγική. Για να είναι 100% χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εντελώς έτοιμος».

Για τον Γιούρτσεβεν: «Ο Ομέρ τώρα είναι στην εθνική Τουρκίας. Αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε. Το κλαμπ θα αποφασίσει. Δεν είμαστε σίγουροι για την κατάσταση του Ματίας. Ο Ματίας θα έρθει να παίξει, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα μείνει σε εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, για ασφάλεια, επειδή έχουμε μεγάλους στόχους και οι μεταγραφές κλείνουν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, θα είμαστε χωρίς παίκτες. Πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση του Ματίας. Δεν ξέρω αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως είναι εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες».