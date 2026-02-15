Αταμάν: «Ο Λεσόρ επιστρέφει μετά το Κύπελλο Ελλάδας, στόχος να παίξει στο Allwyn Final 8 ο Χέιζ-Ντέιβις

Ο Εργκίν Αταμάν καθυστέρησε μία ώρα στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου, καθώς είχε συνομίλησε με όλους τους συνεργάτες του, προφανώς για την κακή εικόνα και την ήττα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε σκληρή, αλλά δίκαιη ήττα από τον Κολοσσό και ο Αταμάν ανέφερε ότι οι παίκτες του ήταν πολύ κουρασμένοι από το παιχνίδι της Euroleague με την Φενερμπαχτσέ.

Ο Τούρκος τόνισε ότι η ομάδα του δεν θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση, μετά από αυτή του Ντέιβις, που αναμένεται να παίξει στο Allwyn Final 8. Ο Λεσόρ θα είναι η… μεταγραφή του Παναθηναϊκού με βάση όσα είπα ο προπονητής του, μιας και ανέφερε ότι θα επιστρέψει μετά το Κύπελλο Ελλάδας.

Τα λόγια του Εργκίν Αταμάν

Για την ήττα από τον Κολοσσό: «Ήμασταν πνευματικά και σωματικά πολύ κουρασμένοι μετά το παιχνίδι της EuroLeague την Παρασκευή. Όπως και να έχει δεν περιμέναμε ότι θα ήμασταν τόσο αδύναμοι, ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα. Επιτρέψαμε στον Κολοσσό να βάλει 56 πόντους στο πρώτο μέρος κι αυτό τους έδωσε ψυχολογία.

Στο δεύτερο μέρος παλέψαμε, αλλά δεν ήταν εύκολο όταν ο αντίπαλος έχει την αυτοπεποίθηση και εσύ είσαι πνευματικά και σωματικά κουρασμένος. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε, όμως κάναμε κάποια λάθη στο τελευταίο λεπτό και χάσαμε το παιχνίδι. Τόσο απλά. Δεν πιστεύω ότι παίζουμε άσχημα.

Κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ και ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην πρώτη ομάδα της EuroLeague, από την οποία χάσαμε χάρη στο τελευταίο σουτ του Μπάλντουιν. Σήμερα παίξαμε άθλια, αλλά το κίνητρο είναι διαφορετικό. Φυσικά και θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά είναι διαφορετική η πνευματική προετοιμασία.

Για τον Χέιζ – Ντέιβις και τον Ματίας Λεσόρ: Φυσικά σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τον Χέιζ-Ντέιβις στο Final Eight, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπε ότι σωματικά είναι έτοιμος και θα ξεκινήσει προπονήσεις από αύριο. Αν είναι έτοιμος θα παίξει. Πρώτα πρέπει να ενσωματώσουμε τον Νάιτζελ στο σύστημα, οπότε όχι δεν θα κάνουμε μεταγραφή στο πέντε.

Έχουμε καλό ρόστερ που μπορεί να παλέψει με οποιονδήποτε. Μια τέτοια ήττα όπως η σημερινή μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό όταν δεν είσαι έτοιμος πνευματικά. Ελπίζω ότι η νέα “προσθήκη” για την ομάδα μας θα είναι ο Ματίας Λεσόρ. Αυτό είναι το πλάνο και πάει πολύ καλά. Περιμένουμε ότι θα μπει στην ομάδα μετά το Κύπελλο. Με αυτούς τους δύο παίκτες, προφανώς όλα θα είναι διαφορετικά, γιατί τόσο ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όσο και ο Ματίας Λεσόρ είναι παίκτες εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, οπότε θα μας βοηθήσουν.

Δεν λέω ότι θα τα αλλάξουν όλα, γιατί έχουμε εξαιρετικούς παίκτες στο ρόστερ. Όμως για να φτάσουμε τους υψηλούς στόχους μας, θα μας βοηθήσουν. Η προσθήκη μας θα είναι ο Ματίας Λεσόρ, δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε άλλη μεταγραφή. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι η τελευταία μας μεταγραφή.

Για το Allwyn Final 8: Για να είμαι ειλικρινής, μετά το σημερινό είδαμε ότι μπορούμε να χάσουμε από οποιαδήποτε ομάδα, οπότε δεν σκέφτομαι τον τελικό του Κυπέλλου. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα προημιτελικά, κόντρα σε μια καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Και μετά θα δούμε, βήμα-βήμα. Η ομάδα μας έχει δείξει ότι έχει την ικανότητα να παλέψει στα μεγάλα παιχνίδια για να κερδίσει.

Πρέπει απλά να είμαστε έτοιμοι πνευματικά, να αναλύσουμε τα σημερινά μας λάθη, αλλά δεν είναι ώρα για δράματα, γιατί έχουμε έναν από τους μεγάλους στόχους της σεζόν μπροστά μας. Θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το Κύπελλο, όπως κάναμε πέρυσι».