Αταμάν «Ο Ναν δεν προπονήθηκε τις τελευταίες μέρες»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε ότι οι πράσινοι έδειξαν τη δύναμή τους κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν εκθείασε τον Κέντρικ Ναν για την τρομερή του εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και ενημέρωσε ότι ο Αμερικανός δεν συμμετέχει στις τελευταίες προπονήσεις, μιας και έχει πρόβλημα στον αστράγαλο.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Δείξαμε τη δύναμή μας απόψε. Ξεκινήσαμε εξαιρετικά το παιχνίδι με εκπληκτική άμυνα. Ο Καλαϊτζάκης βοήθησε με τον Γκραντ και τον Τσέντι. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ στη δεύτερη περίοδο. Αυτοί μας πλήγωσαν με τον Μάλκολμ.

Παίξαμε έξυπνα στο δεύτερο ημίχρονο, χρησιμοποιήσαμε τον Ναν πολύ καλά και τον Όσμαν. Μας βοήθησαν πολύ και ο Γιούρτσεβεν και ο Σλούκας. Πολύ καλό παιχνίδι, νικήσαμε την πρωτοπόρο και δείξαμε τη δύναμή μας».

Για τον τραυματισμό του Ναν: «Πριν τη Φενέρ και σήμερα δεν έκανε προπόνηση. Μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ξεκίνησε, αλλά είναι φανταστικός παίκτης. Έπαιξε καλά, ένιωσε καλά. Δεν είναι έκπληξη για εμάς, έπαιξε το παιχνίδι του.»