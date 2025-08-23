Αταμάν: Πάμε για εκδίκηση στο EuroBasket 2025, στόχος το μετάλλιο

Ο Εργκίν Αταμάν πιστεύει πολύ στους παίκτες του στην εθνική Τουρκίας, η οποία θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο στο Eurobasket 2025, σύμφωνα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day της εθνικής Τουρκίας ενόψει του EuroBasket 2025 (27/8-14/9), με τον Τούρκο τεχνικό να τονίζει ότι η ομάδα του πηγαίνει για το μετάλλιο και με στόχο να πάρει εκδίκηση.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

“Μπορώ να πω ότι έχουμε επιτύχει πολύ καλή ομαδική αρμονία. Είχαμε μια πολύ καλή προετοιμασία και είδαμε πρόσφατα μια άνοδο στην απόδοση της ομάδας. Κάθε παίκτης της ομάδας μας έχει σημαντικό δυναμικό.

Έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ως προπονητές, βλέπουμε αυτή την εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Οι ρόλοι στην ομάδα είναι πλέον σαφείς. Έλεγα ότι το επίπεδο της ομάδας μας θα καθοριστεί στους αγώνες ενάντια σε Λιθουανία και Γερμανία.

Όπως βλέπουμε, η ομάδα μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Το EuroBasket άρχισε το 1935. Σε 90 χρόνια, δεν έχουμε κατακτήσει κανένα μετάλλιο εκτός από το ασημένιο που κερδίσαμε στο τουρνουά που φιλοξενήσαμε το 2001. Δηλαδή, ένα μετάλλιο σε 90 χρόνια. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε από τον όμιλο ή να φτάσουμε στα προημιτελικά. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε μετάλλιο. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Δουλεύουμε και παλεύουμε γι’ αυτό έναν μήνα τώρα.

Όπως γνωρίζετε, δυστυχώς αποκλειστήκαμε στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά πάμε για εκδίκηση.

Ελπίζω όλοι να έχουν την ίδια πίστη. Η θετική σκέψη φέρνει επιτυχία. Ας μην αγχωθούμε. Η Σερβία φαίνεται το φαβορί του τουρνουά. Ναι, έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Αλλά εκτός από αυτούς, εννέα ή δέκα ομάδες είναι διεκδικήτριες μεταλλίων. Εμείς είμαστε μία από αυτές τις ομάδες. Έχουμε εμπιστοσύνη. Ας κυνηγήσουμε όλοι μαζί το μετάλλιο μέχρι το τέλος, η διοίκηση, οι οπαδοί και ο Τύπος. Θεού θέλοντος, θα τα καταφέρουμε”.