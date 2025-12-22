Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχθεί από προπονητή και η υποκριτική

Η Αθανασία Τσουμελέκα έγινε γνωστή ως πρωταθλήτρια του βάδην, γράφοντας ιστορία στον ελληνικό στίβο με το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα, έχει αφήσει εδώ και πολλά χρόνια πίσω της τον αθλητισμό και πλέον ασχολείται με την υποκριτική, κάνοντας μικρά αλλά σπουδαία βήματα στο σανίδι.

Σε μία συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα “Espresso”, η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε για την απόφασή της να αφήσει τον αθλητισμό, αλλά και για τις ανήθικες σεξουαλικές προτάσεις που είχε δεχτεί.

«Μετά τον αθλητισμό, που είχε τρομερά έντονα συναισθήματα και εντάσεις, ήταν για εμένα μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όταν ξεκίνησα το θέατρο, μου άρεσε υπερβολικά γιατί γνώρισα τον χαρακτήρα μου καλύτερα και τον εαυτό μου, μέσα από το διάβασμα και τη συναναστροφή με τον κόσμο, εν αντιθέσει με τον αθλητισμό, που θέλει απομόνωση. Και αυτό το στρες που νιώθεις πίσω από την κουίντα είναι το ίδιο με εκείνο όταν κάνεις πρωταθλητισμό και αγωνιάς», εξομολογήθηκε αρχικά η χρυσή Ολυμπιονίκης.

«Ο αθλητισμός είναι η ζωή μου ολόκληρη, μου έχτισε τον χαρακτήρα ουσιαστικά. Ο αθλητισμός ήταν ένας έρωτας που πέρασε αλλά θα μείνει ανεξίτηλος στην καρδιά μου», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το #MeToo και τις καταγγελίες που έχουν γίνει, η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε για την σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχθεί από προπονητή και την “παγίδα” που του έστησε για να ξεφύγει απ’ αυτόν.

«Έκλεισα ραντεβού μαζί του, πήγα στο ξενοδοχείο, του είπα να κάνει ένα μπάνιο και εγώ, μέχρι να κάνει το μπάνιο του, πήρα τα ρούχα του και έφυγα από το δωμάτιο. Ήταν προπονητής. Όμως, βλέπω και πολλές γυναίκες να το εκμεταλλεύονται όλο αυτό το σύστημα. Ήξερα κορίτσι 16 ετών να έχει σχέση με τον προπονητή του και ενώ της λέγαμε τότε “τι κάνεις;”, εκείνη έπειτα από 15 χρόνια τον έσυρε στα δικαστήρια», ανέφερε μεταξύ άλλων.