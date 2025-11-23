Αθλητικά

Athens Kallithea – Πανιώνιος 0-1: Τρίτη σερί νίκη για τον Ιστορικό στη Super League 2

Στο κυνήγι της πρωτοπόρου Καλαμάτας παρέμεινε η ομάδα της Νέας Σμύρνης
KLΟDIAN LATO / EUROKINISSI

Την τρίτη σερί νίκη του στον Β΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε ο Πανιώνιος, ο οποίος επιβλήθηκε 1-0 της Athens Kallithea FC στο «Γρηγόρης Λαμπράκης» για την 11η αγωνιστική.

Ο Παπαγεωργίου σημείωσε στο 45΄ το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στον Πανιώνιο, ο οποίος παραμένει αήττητος στο εφετινό πρωτάθλημα (7-3-0).

Πάντως, οι γηπεδούχοι πλησίασαν την ισοφάριση στο 89΄, όταν από κεφαλιά του Γκολφίνου η μπάλα κόντραρε, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιαννακόπουλου και κατέληξε κόρνερ.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Super League 2

Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-2

Καλαμάτα ΠΣ – Χανιά 1-0

Athens Kallithea FC – Πανιώνιος 0-1

Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό Έναρξη 15:00

Αιγάλεω ΑΟ – Παναργειακός Έναρξη 15:00

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 29

2. Πανιώνιος 24 -10αγ.

3. Athens Kallithea FC 17

4. ΓΣ Μαρκό 16 -10αγ.

5. Ολυμπιακός Β΄ 14 -9αγ.

6. Ελλάς Σύρου 13

7. Αιγάλεω 10 -9αγ.

8. Ηλιούπολη 7 -10αγ.

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3 -10αγ.

