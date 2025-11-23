Athens Kallithea – Πανιώνιος 0-1: Τρίτη σερί νίκη για τον Ιστορικό στη Super League 2

Την τρίτη σερί νίκη του στον Β΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε ο Πανιώνιος, ο οποίος επιβλήθηκε 1-0 της Athens Kallithea FC στο «Γρηγόρης Λαμπράκης» για την 11η αγωνιστική.
Ο Παπαγεωργίου σημείωσε στο 45΄ το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στον Πανιώνιο, ο οποίος παραμένει αήττητος στο εφετινό πρωτάθλημα (7-3-0).
Πάντως, οι γηπεδούχοι πλησίασαν την ισοφάριση στο 89΄, όταν από κεφαλιά του Γκολφίνου η μπάλα κόντραρε, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιαννακόπουλου και κατέληξε κόρνερ.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Super League 2
Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-2
Καλαμάτα ΠΣ – Χανιά 1-0
Athens Kallithea FC – Πανιώνιος 0-1
Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό Έναρξη 15:00
Αιγάλεω ΑΟ – Παναργειακός Έναρξη 15:00
Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)
1. Καλαμάτα ΠΣ 29
2. Πανιώνιος 24 -10αγ.
3. Athens Kallithea FC 17
4. ΓΣ Μαρκό 16 -10αγ.
5. Ολυμπιακός Β΄ 14 -9αγ.
6. Ελλάς Σύρου 13
7. Αιγάλεω 10 -9αγ.
8. Ηλιούπολη 7 -10αγ.
9. Χανιά 6
10. Παναργειακός 3 -10αγ.