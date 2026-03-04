Αθηναϊκός – Μερσίν: Οι ημερομηνίες των τελικών του Eurocup γυναικών

Ο Αθηναϊκός υπερασπίστηκε επί γαλλικού εδάφους το +13 από τη νίκη του στον πρώτο αγώνα στον Βύρωνα και παρά την ήττα του με -8 (78-70) από τη Βιλνέβ Ντ’Ασκ, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στην ημιτελική φάση, πήρε την πρόκριση στους τελικούς του EuroCup Γυναικών.

Ο Αθηναϊκός επέστρεψε έτσι σε ευρωπαϊκή καταληκτική «μάχη» μετά από 16 χρόνια και τον ιστορικό άθλο της σεζόν 2009-10. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Μερσίν στους αγώνες για τον δεύτερο τίτλο της στη διοργάνωση, με τον πρώτο να διεξάγεται στις (02.04.2026) στην Αθήνα και τον δεύτερο στις (09.04.2026) στην Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ημερομηνίες των τελικών του EuroCup Women

Αθηναϊκός – Μερσίν (Πέμπτη 2 Απριλίου)

Μερσίν – Αθηναϊκός (Πέμπτη 9 Απριλίου)

*(οι ακριβείς ώρες δεν έχουν οριστεί ακόμη)