Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Οριστική αποχώρηση για τις «πράσινες» από το Game 1 των τελικών στο μπάσκετ και διακοπή

Με άδοξο τρόπο και πριν την… ώρα του ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών μπάσκετ, μεταξύ του Αθηναϊκού και του Παναθηναϊκού, στον Βύρωνα.

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην βγει στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Αθηναϊκό, καθώς ζήτησε την είσοδό των φιλάθλων του στο γήπεδο. Περίπου 100 οπαδοί του οι είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα και με νόμιμο τρόπο εισιτήρια, αλλά δεν τους επιτράπηκε να μπουν στο κλειστό “Δ. Καλτσάς”. Η στάση αυτή προκάλεσε μεγάλη ένταση και οδήγησε την ομάδα να παραμείνει στα αποδυτήρια.

Το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε ποτέ, αφού το «τριφύλλι» δεν επέστρεψε στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γραμματεία, δόθηκε συγκεκριμένη προθεσμία στον Παναθηναϊκό να εμφανιστεί στο γήπεδο μέχρι τις 21:51. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ δεν παρουσιάστηκε εντός του χρονικού ορίου, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να κλείσουν το φύλλο αγώνα και να καταγράψουν την αναμέτρηση ως διακοπείσα.

Την απόφαση της αποχώρησης επικύρωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ΑΟ, Δημήτρης Βρανόπουλος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο σύλλογος δεν θα συνέχιζε τον τελικό όσο οι φίλαθλοί του παρέμεναν αποκλεισμένοι από τις εξέδρες.

Την ίδια στιγμή, οι παίκτριες του Αθηναϊκού πανηγύρισαν την εξέλιξη στο παρκέ.