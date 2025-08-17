Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σεβίλλη 3-2: Ο Ερνέστο Βαλβέρδε νίκησε τον Ματίας Αλμέιδα στην πρεμιέρα της La Liga

Το Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σεβίλλη για την πρεμιέρα της La Liga ήταν μια ματσάρα, με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε να νικάει τελικά με 3-2 αυτή του Ματίας Αλμέιδα.

Η Σεβίλλη βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, έκανε μεγάλη αντεπίθεση, φτάνοντας το ματς στο 2-2 και χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες για να περάσει μπροστά στο σκορ, αλλά τελικά δεν άντεξε στο “Σαν Μαμές”. γνωρίζοντας την ήττα.

Το πρώτο ημίχρονο είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Γουίλιαμς. Ο Ισπανός επιθετικός έκανε ό,τι ήθελε εντός αγωνιστικού χώρου, όποτε έπαιρνε την μπάλα, άνοιξε το σκορ από την “άσπρη βούλα” για το 1-0 στο 36′ ενώ ετοίμασε το 2-0 στο 43′ που σημείωσε ο Μαροάν Σάναντι. Μάλιστα, στο 52′, ο Νίκο έφτασε κοντά σε δεύτερο προσωπικό τέρμα, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Όριαν Νίλαντ.

Από εκεί και πέρα, η ροή του αγώνα άλλαξε εντελώς. Από ασίστ του Χουανλού Σάντσες, με πλασέ ο Ντόντι Λουκεμπάκιο μείωσε σε 2-1 με τη συμπλήρωση μιας ώρας. Στο 72′ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση με το υπέροχο τέρμα του Λουσιέν Αγκουμέ.

Ωστόσο, με πλασέ στην κίνηση στο 81′, ο Ρόμπερτ Ναβάρο -από ασίστ του Νίκο Γουίλιαμς- έκανε το 3-2 και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.