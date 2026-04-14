Αθλητικές μεταδόσεις Ατλέτικο Μαδρίτης -Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν οι προημιτελικοί του Champions League. Η Ατλέτικο υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και η Λίβερπουλ την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο Μόναχο κόντρα στον Μαροζάν.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – Βίκος Ιωάννινων Elite League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Tσιτσιπάς- Μαροζάν ATP 500 2026 Μόναχο
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Ισπανία Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 Ποδόσφαιρο γυναικών
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – Μπλάκμπερν EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτσμουθ – Ίπσουιτς EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League