Αθλητικές μεταδόσεις Ατλέτικο Μαδρίτης -Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League

Ο Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μαροζάν στο τουρνουά του Μονάχου
REUTERS/Nacho Doce

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν οι προημιτελικοί του Champions League. Η Ατλέτικο υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και η Λίβερπουλ την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο Μόναχο κόντρα στον Μαροζάν.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – Βίκος Ιωάννινων Elite League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Tσιτσιπάς- Μαροζάν ATP 500 2026 Μόναχο

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Ισπανία Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 Ποδόσφαιρο γυναικών

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – Μπλάκμπερν EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτσμουθ – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

