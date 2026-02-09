Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου χάντμπολ και Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ, μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, αλλά και το πορτογαλικό ντέρμπι, Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (09.02.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

17:00 ΕΡΤ 2 Σπορ ΑΕΚ – Ολυμπιακός/ΙΕΚ ΞΥΝΗ Τελικός Κυπέλλου Χάντμπολ Ανδρών

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας EliteLeague

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντόχα, 2η Μέρα

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αταλάντα – Κρεμονέζε Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ντάλας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

20:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φαμαλικάο – Άβες Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Ρασίνγκ Σανταντέρ – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μίντλεσμπρο EFL Championship

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal