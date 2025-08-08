Αθλητικές μεταδόσεις με Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

23:40 07.08.25

ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν μπόρεσαν να πάρουν νίκες, στα ματς της Πέμπτης (07.08.2025) σε αντίθεση με τις ομάδες της Τσεχίας