Αθλητικές μεταδόσεις με Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας, Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Μίλαν και Μπενφίκα

Ο αγώνας Άρης – Μαρκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και η ποδοσφαιρική δράση από την Ευρώπη, ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23.09.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι – Αλεχάντρο Ταμπίλο ATP 250

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλεντίν Ρόγιερ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας

20:00 Novasports Start Εσπανιόλ – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Χιρόνα La Liga

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φόλκερκ – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

22:00 Action 24 Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 Novasports 2HD Μίλαν – Λέτσε Coppa Italia

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Ρίο Άβε Liga Portugal

22:30 Novasports Prime Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Βιγιαρεάλ La Liga