Αθλητικές μεταδόσεις με Άρης – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Καρδίτσα, Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ και Copa Africa

Οι αναμετρήσεις των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για τη GBL, το Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι για την Premier League, οι αγώνες των Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ σε La Liga και Serie A, αντίστοιχα, και η δράση στο Copa Africa, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (04.01.2026).
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ακόμα το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για τη Volley League των ανδρών, αλλά και το ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για την ισπανική ACB.
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αναντολού Εφές – Μερσίν Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Μαρούσι GBL
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Ολυμπιακός GBL
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λάτσιο – Νάπολι Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρμιγχαμ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship
14:30 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Λεβάντε La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Κρεμονέζε Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα GBL
17:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Λίβερπουλ Premier League
17:00 Novasports Prime Τότεναμ – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports Start Έβερτον – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 Novasports 2HD Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Στόουκ Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Κάζα Πία Liga Portugal
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ούντινε Lega Basket Serie A
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Τορίνο Serie A
19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι Premier League
19:30 Novasports Start Αλαβές – Οβιέδο La Liga
19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Τζιρόνα La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ντάμακ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Πόρτο Liga Portugal
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βίρτους Μπολόνια – Τραπάνι Lega Basket
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νότια Αφρική – Καμερούν Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Μπολόνια Serie A
22:00 Novasports Prime Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:00 Novasports 2HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Κάδιθ Ποδόσφαιρο
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Φαμαλικάο Liga Portugal