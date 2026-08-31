Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Ελλάδα – Ισπανία και Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (31.08.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurtokinissi
ΦΩΤΟ Eurtokinissi
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Ο “μεγάλος” αγώνας τη Εθνικής μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Mundobasket, αλλά και το Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός για τη Super League, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (31.08.2026)

Οι αθλητικές μεταδόσεις

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ισπανία Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027

19:30 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Ρόμα Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League

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Αθλητικά
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