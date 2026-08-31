Αθλητικά

Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Ναβόνε στην πρεμιέρα του US Open – Δάκρυσε ο Σέρβος κατά τη διάρκεια του αγώνα

Έγινε το “μπαμ” στην πρεμιέρα του US Open με τον πρόωρο αποκλεισμό του “Νόλε”
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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“Σοκ” στο US Open! Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τα έδωσε όλα στη Νέα Υόρκη κόντρα στον Μαριάνο Ναβόνε, αλλά τελικά ηττήθηκε με 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, έπειτα από 4 ώρες και 36 λεπτά στο Arthur Ashe Stadium και αποκλείστηκε.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετώπισε πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Μαριάνο Ναβόνε στη Νέα Υόρκη, είχε δυσκολία στις κινήσεις του, ενώ έκανε και εμετό. Ο 39χρονος Σέρβος τενίστας αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα και στο Σινσινάτι, όπου επίσης είχε ηττηθεί από Αργεντινό, τον Τιάγκο Αγκουστίν Τιράντε.

Μάλιστα, στο πέμπτο σετ στο US Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς “έσπασε”. Με τον Ναβόνε να προηγείται 3-1 στο 5ο σετ και τον Τζόκοβιτς να αντιμετωπίζει πλέον εμφανή σωματικά προβλήματα, η κάμερα έπιασε τον 39χρονο Σέρβο να δακρύζει, περιμένοντας τον αντίπαλό του να σερβίρει.

Ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες ενός αγώνα στον οποίο ο Τζόκοβιτς έκανε μεγάλη προσπάθεια. Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam είχε ήδη καταφέρει να ανατρέψει το αρχικό προβάδισμα του Ναβόνε. Έχασε το πρώτο σετ στο tie-break, αλλά απάντησε παίρνοντας τα επόμενα δύο με 7-5 και 6-4.

Ακόμη και στο τέταρτο σετ βρήκε πρώτος το break και προηγήθηκε με 2-1. Από εκείνο το σημείο, όμως, η εικόνα του άρχισε να αλλάζει.

Οι μετακινήσεις του έγιναν πιο δύσκολες, η ένταση στο παιχνίδι του μειώθηκε αισθητά. Ο Ναβόνε εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, πήρε το τέταρτο σετ με 6-2 και προηγήθηκε γρήγορα στο πέμπτο, παίρνοντας τελικά και τη μεγάλη πρόκριση.

Ο “Νόλε” ηττήθηκε στα πέντε σετ και έφυγε από το Arthur Ashe με standing ovation. Όλοι πλέον αναρωτιούνται αν αυτή ήταν η τελευταία το φορά.

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