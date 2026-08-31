Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Πράσινη πρεμιέρα στη Βοιωτία για τη Super League

Έστω και ετεροχρονισμένα, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη “μάχη” της φετινής Super League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Λεβαδειακό (19:30, Newsit.gr, Novasports Prime), για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το… δεξί στη Super League, έχοντας πάρει “ρεπό” στο ματς της πρεμιέρας, κόντρα στην Κηφισιά. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε αιτηθεί να μη δώσει εκείνη την αναμέτρηση, για να προετοιμαστεί κατάλληλα για τα ματς ευρωπαϊκά με την Χράντετς Κράλοβε (κατάφερε και πέρασε στη League Phase του Conference League)

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Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στους Τσάπρα, Ίνγκασον, Κρίστιανσεν, Παντελίδη, αλλά και τον Πέδρο Τσιριβέγια. Αντίθετα, ο Κινγκς Κάνγκουα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, ενώ υπολογίζεται και το τελευταίο -χρονικά- μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Ιμράν Λούζα.

Ο Λεβαδειακός δεν τα κατάφερε στη δική του πρεμιέρα στη Super League, χάνοντας στην έδρα του ΠΑΟΚ (4-0). Ο Ηλίας Χαραλάμπους έχει προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα του για να κάνει… σεφτέ στο πρωτάθλημα και έχει ανακοινώσει αποστολή με μία μόλις απουσία, η οποία αφορά τον Ταξιάρχη Φίλων, που εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ – Πάντεα, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Νίκας, Κωστή, Παπαδόπουλος – Εμμανουηλίδης, Μπαλντέ – Οζέγκοβιτς

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Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια – Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Λούζα, Κάνγκουα – Πελίστρι, Αντίνο, Ντέσερς

Διαιτητής: Βεργέτης,

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Πάτρας,

4ος: Κατοίκος,

VAR: Πουλικίδης, Τσακαλίδης