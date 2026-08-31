Αθλητικά

Super League: Ο ανανεωμένος Ολυμπιακός, η ανατροπή του ΠΑΟΚ και το «σοκ» για την ΑΕΚ – Δείτε φάσεις και γκολ

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έκαναν το 2/2, αφήνοντας πίσω τους την ΑΕΚ μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Super League
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στην Τρίπολη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στην Τρίπολη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Η δεύτερη αγωνιστική της Super League έκρυβε την πρώτη μεγάλη έκπληξη, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να χάνει τους πρώτους της βαθμούς με δραματικό τρόπο στο παιχνίδι με την Κηφισιά, μένοντας πίσω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που διπλασίασαν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα.

Χωρίς ενέργεια από την αρχή του αγώνα, η ΑΕΚ “τιμωρήθηκε” με γκολ ισοφάρισης στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα με την Κηφισιά και έμεινε στην ισοπαλία με 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο Άρης συνέχισαν με το απόλυτο στη Super League.

Η Ένωση έδειξε να έχει… αδειάσει μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League και έκανε νωρίς την πρώτη της “γκέλα” στο πρωτάθλημα, δίνοντας έξτρα αυτοπεποίθηση στους αντιπάλους της, στη “μάχη” για την… υπεράσπιση του περσινού της τίτλου.

Στην κορυφή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός

Πάνω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία βρέθηκαν έτσι από νωρίς, τόσο ο Ολυμπιακός με τη νίκη του με 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, όσο και ο ΠΑΟΚ με την ανατροπή του και το 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να βάζει νέους παίκτες στη σύνθεσή του και δύο από αυτούς “καθάρισαν” το ματς στην Τρίπολη. Από μία εντυπωσιακή σέντρα του Μανώλη Σάλιακα, ο Ζότα Σίλβα πέτυχε το πρώτο του γκολ με την “ερυθρόλευκη” φανέλα και η ανανεωμένη ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε… υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την… πλάτη στο τοίχο, αφού μετά τον αποκλεισμό του στην Ευρώπη, είδε και τον Ατρόμητο να προηγείται στο μεταξύ τους ματς στη Super League. Οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν όμως αντίδραση στη συνέχεια και με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πέλκα, έφθασαν στην ανατροπή και σε μία σημαντική νίκη, που μπορεί να τους δώσει ώθηση για ολόκληρη την πορεία τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική

Σάββατο (29/08)

Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 0-1

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός / Novasports 2 HD

Η βαθμολογία της Super League

  1. ΠΑΟΚ 6
  2. Παναιτωλικός 6
  3. Άρης 6
  4. Ολυμπιακός 6
  5. ΑΕΚ 4
  6. ΟΦΗ 3
  7. Ηρακλής 1
  8. Bόλος 1
  9. Κηφισιά 1*
  10. Παναθηναϊκός 0 **
  11. Καλαμάτα 0
  12. Ατρόμητος 0
  13. Αστέρας Τρίπολης 0
  14. Λεβαδειακός 0 *

*Ματς λιγότερο
**Δύο ματς λιγότερα

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο (05/09)

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (06/09)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (07/09)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

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