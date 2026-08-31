Ελλάδα – Ισπανία: Do or die ματς για την Εθνική μπάσκετ στα προκριματικά του Mundobasket

Παίζει με την πλάτη στον τοίχο, χωρίς περιθώρια για άλλη απώλεια. Η Εθνική μπάσκετ έχει απόψε το βράδυ “μεγάλο” ματς με την Ισπανία στο “T-Center” (19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2) και θέλει ΜΟΝΟ νίκη, ώστε να μείνει ζωντανή για την πρόκριση στο Mindobasket του 2027.

Η ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα (82-76) έφερε την Εθνική μπάσκετ σε τρομερά δύσκολη θέση, καθώς το ρεκόρ της υποχώρησε στο 3-4 και πλέον τα περιθώρια για απώλειες έχουν ελαχιστοποιηθεί. Η “μάχη” με την πρωτοπόρο του προκριματικού ομίλου, Ισπανία (ρεκόρ 5-2), αποκτά, έτσι, χαρακτήρα τελικού.

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Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνωρίζει πως ΜΟΝΟ το απόλυτο στις υπόλοιπες πέντε αναμετρήσεις της στα “παράθυρα” του Mundobasket, θα καταφέρει να εξασφαλίσει την παρουσία της στο τουρνουά του Κατάρ, το επόμενο καλοκαίρι. Στο πλευρό της Εθνικής θα βρίσκονται χιλιάδες φίλαθλοι της ομάδας, “βάφοντας” στα γαλανόλευκα το “T-Center”.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε υποστεί μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο φιλικό με την Πολωνία, αλλά πήρε το πράσινο φως από το ιατρικό τιμ, προπονήθηκε με την ομάδα και θα πάρει τη θέση του Νίκου Περσίδη. Έκτος αποστολής έμεινε ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, λόγω τραυματισμού.

Η δωδεκάδα της ελληνικής ομάδας: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας.

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Η Ισπανία άφησε εκτός δωδεκάδας τους Γιούστα και Αλμάνσα. Ο προπονητής, Τσους Ματέο, έχει στη διάθεσή του τους: Άλβαρο Καρντένας (Βαλένθια), Μπάμπα Μίλερ (Κλίπερς), Σέρχιο Ντε Λαρέα (Μάβερικς), Χάιμε Πραντίγια (Ρεάλ), Μάριο Σεντ-Σουπερί (Βαλένθια), Νταρίο Μπριθουέλα (Μπαρτσελόνα), Αλμπέρτο Ντίαθ (Μάλαγα), Ούγκο Γκονζάλεθ (Σέλτικς), Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Μάλαγα), Αντάι Μάρα (Θάντερ), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός), Ζοέλ Πάρα (Μπαρτσελόνα).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής

1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία (31/8, 19:00)

3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)

4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)

5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)

6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ισπανία 5-2

2. Ουκρανία 5-2

3. Μαυροβούνιο 4-3

4. Πορτογαλία 4-3

5. Γεωργία 3-4

6. Ελλάδα 3-4