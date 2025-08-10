Αθλητικές μεταδόσεις με Ελλάδα – Ισραήλ, Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ και Μαρία Σάκκαρη

Το φιλικό της Εθνικής μπάσκετ με το Ισραήλ, το Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ για το FA Community Shield και ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Σινσινάτι, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (10.08.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Καρλσρούη Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 2ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership

15:30 Novasports Prime Άγιαξ – Τέλσταρ Eredivisie

17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Σερβία Διεθνής Φιλικός Αγώνας

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ FA Community Shield 2025

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι (Παολίνι – Σάκκαρη)

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Φιλικός Αγώνας

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Φιλικός Αγώνας

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Μινεσότα Λινξ WNBARegularSeason

20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι



22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Τοντέλα Liga Portugal