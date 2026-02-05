Αθλητικές μεταδόσεις με Ελλάδα – Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του πόλο γυναικών και Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

Ο μικρός” τελικός της Εθνικής πόλο γυναικών κόντρα στην Ιταλία για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης και το Παρτιζάν – Παναθηναϊκός για τη Euroleague, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (05.02.2026).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας μπορείτε μεταξύ άλλων να παρακολουθήσετε τον τελικό Ουγγαρία – Ολλανδία για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών, όπως και την αναμέτρηση της Αταλάντα με τη Γιουβέντους για το Coppa Italia.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

13:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

14:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

15:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

17:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 Novasports 5HDWTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

18:00 Novasports 4HD Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

19:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup

19:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιάδα Νεάπολης CEV Challenge Cup

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα-Ιταλία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών Μικρός τελικός

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

20:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Περφουμερίας Αβενίδα Eurocup Women

21:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup

21:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

21:00 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια Euroleague

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία-Ολλανδία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών Τελικός

21:30 Novasports Prime Παρτιζάν – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπάγερν Μονάχου – Μονακό Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45 Novasports 6HD Παρί – Φενέρμπαχτσε Euroleague

22:00 Novasports 1HD Αταλάντα – Γιουβέντους Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άκρινγκτον – Σάλφορντ EFL League Two