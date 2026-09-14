Ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς

Ο Καουάι Λέοναρντ είναι και επίσημα παίκτης των Τορόντο Ράπτορς μετά από ένα μεγάλο σίριαλ για την ανταλλαγή του από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς για να παραχωρήσουν τον Καουάι Λέοναρντ στους Τορόντο Ράπτορς έκαναν δικούς τους, τον Μπράντον Ίνγκραμ και τον Γκρέιντι Ντικ, όπως και μελλοντικά draft picks.

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Ο Λέοναρντ επιστρέφει στην ομάδα, όπου κατέκτησε το NBA μαζί της το 2019 και λατρεύτηκε σα θεός, με στόχο να την επαναφέρει σε καλή πορεία.

Done deal: The LA Clippers and Raptors have both agreed to complete the trade sending Kawhi Leonard to Toronto for Brandon Ingram, Gradey Dick, two unprotected first-round picks, one first-round pick swap and two second-rounders, per ESPN sources. The sides will now schedule a… pic.twitter.com/c0lk5xUGJG — Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2026

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 27.9 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ σε σχεδόν 32 λεπτά συμμετοχής με τους Κλίπερς.