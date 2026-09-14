Αθλητικά

Ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς

Τέλος στο σίριαλ της ανταλλαγής του Λέοναρντ στο Τορόντο
Το χαρακτηριστικό καλάθι του Λέοναρντ
Το χαρακτηριστικό καλάθι του Λέοναρντ με τη φανέλα των Ράπτορς/ EPA
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Ο Καουάι Λέοναρντ είναι και επίσημα παίκτης των Τορόντο Ράπτορς μετά από ένα μεγάλο σίριαλ για την ανταλλαγή του από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς για να παραχωρήσουν τον Καουάι Λέοναρντ στους Τορόντο Ράπτορς έκαναν δικούς τους, τον Μπράντον Ίνγκραμ και τον Γκρέιντι Ντικ, όπως και μελλοντικά draft picks.

Ο Λέοναρντ επιστρέφει στην ομάδα, όπου κατέκτησε το NBA μαζί της το 2019 και λατρεύτηκε σα θεός, με στόχο να την επαναφέρει σε καλή πορεία.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 27.9 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ σε σχεδόν 32 λεπτά συμμετοχής με τους Κλίπερς.

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Αθλητικά
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