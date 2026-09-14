Ίντερ – Ουντινέζε 5-3: Μυθική ανατροπή των «νερατζούρι» και 4 στα 4 στη Serie A

Η Ίντερ κέρδισε 5-3 την Ουντινέζε σε μία ματσάρα που βρέθηκε να χάνει 2-0, όμως έδειξε ψυχή πρωταθλήτριας και έκανε το 4 στα 4 στη Serie A για να πιάσει τη Ρόμα στην κορυφή.

Η Ουντινέζε άνοιξε το σκορ στο 9′ με τον Αμπάνκουα και έκανε το 2-0 στο 16′ με τον Έκελενκαμπ για να σοκάρει την Ίντερ και να παγώσει το Μεάτσα.

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Οι «νερατζούρι» αντέδρασαν και στο 26′ μείωσαν με τον Κάρλος Αουγκούστο, ενώ ο Μπαρέλα στο 35′ ισοφάρισε σε 2-2. Την ανατροπή ολοκλήρωσε ο Τουράμ στο 57′.

Ο Εσπόζιτο «καθάρισε» το τρίποντο της Ίντερ στο 67′ και ο Μπονί στο 79′ έβαλε το πέμπτο γκολ των γηπεδούχων. Ο Γκεγέ της Ουντινέζε διαμόρφωσε το τελικό 5-3 στο ματς της 4ης αγωνιστικής της Serie A.

Ίντερ και Ρόμα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 12 βαθμούς με την εντυπωσιακή Κόμο να ακολουθεί με 10 βαθμούς, όσους έχει και η Λάτσιο.

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Ίντερ: Χοσέπ Μαρτίνεθ, Στόουνς (62′ Παβάρ), Ακάντζι, Μπαστόνι (70′ Ντιμάρκο), Ντιούφ, Μπαρέλα, Ζιελίνσκι (82′ Στάνκοβιτς), Μχιταριάν (62′ Κέρτις Τζόουνς), Κάρλος Αουγκούστο, Μάρκους Τουράμ (70′ Μπονί), Εσπόζιτο.

Ουντινέζε: Οκόγε, Αμπάνκουα, Καμπασέλε, Εμπόσε, Βοϊβόντα (74′ Μπερτολά), Κάρλστρομ, Μίλερ (73′ Κακβετάτζε), Καμαρά, Ουνάι Γκόμεθ (Γκέι), Έκελενκαμπ (80′ Λόβριτς), Ντέιβις (80′ Μπάγιο).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής