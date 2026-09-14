Παναθηναϊκός: Ο Σαλάχ-Εντίν προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για το ματς με την Κηφισιά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα και ο Μαροκινός αριστερός μπακ έκανε την πρώτη του προπόνηση και θα είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για το ματς με την Κηφισιά (16/09/26, 17:45) για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Σαλάχ-Εντίν λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση του δανεισμού του στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε στο Κορωπί και έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση για να του δώσει λίγο χρόνο συμμετοχής στη Λεωφόρο ο Δανός τεχνικός.

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Μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που αρχίζει να ανεβάζει στροφές και μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων αναμένεται να φορέσει για πρώτη φορά την πράσινη φανέλα.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

«Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ τέθηκε ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, καθώς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση την Δευτέρα το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο διεθνής Μαροκινός αμυντικός ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα, όπως και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Την ίδια στιγμή μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα».