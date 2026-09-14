Η Σάντος παρουσίασε Ροντινέι και Κουτίνιο σε κοινή εκδήλωση

Η Σάντος παρουσίασε σε κοινή συνέντευξη Τύπου τον Ροντινέι και τον Κουτίνιο, μεταγραφές που έκαναν ντόρο στη Βραζιλία, ιδιαίτερα του πρώην σταρ της Λίβερπουλ.

Ο Ροντινέι έχει ανακοινωθεί από τη Σάντος από τις 2 Σεπτεμβρίου, όμως οι άνθρωποι της ομάδας περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για την επίσημη παρουσίαση, κι αυτή ήταν μαζί με τον Φιλίπε Κουτίνιο.

Os bastidores da coletiva de apresentação da dupla Rodinei e Philippe Coutinho! pic.twitter.com/HnlONv9IcR — Santos FC (@SantosFC) September 14, 2026

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι συμπαίκτες του Νεϊμάρ στη Σάντος. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τη Βάσκο Ντα Γκάμα το Φεβρουάριο και έκτοτε δεν είχε βρει ομάδα μέχρι σήμερα.