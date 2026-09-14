Αθλητικά

Η Σάντος παρουσίασε Ροντινέι και Κουτίνιο σε κοινή εκδήλωση

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μαζί με τον άλλοτε σταρ των Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν είναι και επίσημα συμπαίκτες του Νεϊμάρ
Ο Ροντινέι
Ο Ροντινέι με τη φανέλα της Σάντος
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Η Σάντος παρουσίασε σε κοινή συνέντευξη Τύπου τον Ροντινέι και τον Κουτίνιο, μεταγραφές που έκαναν ντόρο στη Βραζιλία, ιδιαίτερα του πρώην σταρ της Λίβερπουλ.

Ο Ροντινέι έχει ανακοινωθεί από τη Σάντος από τις 2 Σεπτεμβρίου, όμως οι άνθρωποι της ομάδας περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για την επίσημη παρουσίαση, κι αυτή ήταν μαζί με τον Φιλίπε Κουτίνιο.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι συμπαίκτες του Νεϊμάρ στη Σάντος. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τη Βάσκο Ντα Γκάμα το Φεβρουάριο και έκτοτε δεν είχε βρει ομάδα μέχρι σήμερα.

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Αθλητικά
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