Αθλητικές μεταδόσεις με Euroleague και GBL

“Φτωχό” το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της 25ης Μαρτίου 2026, με το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson για τη GBL και το πασκόνια – Ερυθρός Αστέρας για τη Euroleague να ξεχωρίζουν.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson GBL

18:00 ΕΡΤ Sports 1 ΝΟ Βουλιαγμένης – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης Πόλο

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι τένις

19:45 ΕΡΤ Sports 2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ

19:45 Mega News Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Women’s Champions League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος Betsson – AEK Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Άαλστ – Μιλάνο CEV Challenge Cup βόλεϊ