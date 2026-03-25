Αθλητικές μεταδόσεις με Euroleague και GBL

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (25.03.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
“Φτωχό” το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της 25ης Μαρτίου 2026, με το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson για τη GBL και το πασκόνια – Ερυθρός Αστέρας για τη Euroleague να ξεχωρίζουν.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson GBL

18:00 ΕΡΤ Sports 1 ΝΟ Βουλιαγμένης – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης Πόλο

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι τένις

19:45 ΕΡΤ Sports 2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ

19:45 Mega News Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Women’s Champions League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος Betsson – AEK Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Άαλστ – Μιλάνο CEV Challenge Cup βόλεϊ

