Αθλητικές μεταδόσεις με Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης και Premier League

Οι αγώνες που ολοκληρώνουν το αγωνιστικό πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της Euroleague, το Γουέστ Χαμ – Γουλβς για την Premier League και το Ρεάλ – Χιρόνα για τη La liga, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μεγάλης Παρασκευής (10.04.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS1
11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS2
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS3
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS4
14:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
16:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
18:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
19:30 Novasports Extra 2 Καρλσρούη – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
20:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
20:00 Novasports 6HD The Masters Tournament
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άιζεναχ – Ανόβερο DAIKIN Bundesliga
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:00 Novasports 2HD Dubai BC – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
21:45 Novasports Start Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Γουλβς Premier League
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Μορεϊρένσε Liga Portugal
23:00 Novasports 6HD The Masters Tournament