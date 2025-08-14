Αθλητικές μεταδόσεις με ευρωπαϊκές ρεβάνς για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και φιλικά για Ολυμπιακό και εθνική μπάσκετ

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης (14/8/25) καθώς αγωνίζονται οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League, ενώ η ΑΕΚ από τη πλευρά της στο Conference League. Επίσης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ιταλία τη Νάπολι σε ένα σπουδαίο φιλικό, ενώ φιλική αναμέτρηση δίνει και η Εθνική μπάσκετ ανδρών απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αγωνίζονται στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου αντιμετωπίζουν Σαχτάρ και Βολφσμπεργκερ εκτός έδρας, με την ΑΕΚ να παίζει απέναντι στον Άρη Λεμεσού στην «OPAP Arena» στον 3ο προκριματικό του Conference League. Aπό τη πλευρά του ο Ολυμπιακός παίζει ένα πολύ ανταγωνιστικό φιλικό κόντρα στη Νάπολι, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει την ευκαιρία να δει την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, σε μια ημέρα με πολλές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και φυσικά πολλές επιλογές αναφορικά στις αθλητικές μεταδόσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

19:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Μαυροβούνιο Μπάσκετ Φιλικός αγώνας

20:00 OPEN TV Bόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ UEFA EuropaLeague

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού UEFA Conference League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι